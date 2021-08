Verein setzt auf Fastnacht 2022 Fest stellt Dauchinger Narrenzunft vor Herausforderungen

V"GGG" lautete der Schlüssel dem die Narrenzunft Dauchingen ihrem Publikum am Straßenfest das Tor zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben öffnete. Das bedeutete einen personellen Mehraufwand, den der Vorsitzende Volker Ositschan viel lieber an anderer Stelle eingesetzt hätte.