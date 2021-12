1 Vom Reservoir der Lauchquelle im Vordergrund aus soll nach links oben eine Druckleitung zu einem noch zu bauenden Übergabeschacht für die Freispiegelleitung bis zum Eulertgraben gelegt werden. Foto: Tröger

Für das Baugebiet Mittelfeld und ganz speziell für die hier wegfallenden Streuobstwiesen muss die Gemeinde Simmozheim Ausgleich schaffen. Besonders mit der Maßnahme "Anbindung der Lauchquelle an den Talackerbach" ist Helmut Schneider aus verschiedenen Gründen nicht einverstanden.















Simmozheim - Die Lauchquelle versorgte in früheren Zeiten den Ort an der Grenze zwischen Schwarzwald und Gäu mit Wasser. Heutzutage speist sie die sechs Brunnen der Gemeinde und füllt das Wasserbecken beim Kleintierzüchterverein. Überschüssiges Wasser wird in die Kläranlage abgeführt. Die Quelle wird im Quellwasserschacht gefasst und in ein Wasserreservoir, den Rückhalteschacht, geleitet. Von dort werden die Brunnen gespeist. Quellwasserschacht und Reservoir liegen im Naturschutzgebiet "Hörnle und Geißberg".