Ausgewilderte Hauskatzen: Happy End für Kater Klausi

Freilebende Katzen sind oft in erbärmlichem Zustand. Kater Klausi hat ein neues Zuhause in Wachendorf gefunden. Andere wildlebende Katzen fristen oft ein jämmerliches Dasein.
Scheu ist er, der Klausi. Und wenn Besuch kommt, macht er sich sofort davon. Zu einem Menschen hat er aber Vertrauen gefasst: zu Annerose Hartmann. Die Wachendorferin, die sich seit vielen Jahren im Tierschutz engagiert, hat bei ihrem Haus eine Futterstelle für freilebende Katzen. Dort tauchte irgendwann im Dezember 2025 der Kater auf. Niemand hatte ihn zuvor in Wachendorf gesehen. Niemand weiß, woher er kam. Aber sicher hatte er ein Zuhause. Denn Klausi war in guter Verfassung.