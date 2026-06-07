Ausgewilderte Hauskatzen: Happy End für Kater Klausi

Freilebende Katzen sind oft in erbärmlichem Zustand. Kater Klausi hat ein neues Zuhause in Wachendorf gefunden. Andere wildlebende Katzen fristen oft ein jämmerliches Dasein.

Scheu ist er, der Klausi. Und wenn Besuch kommt, macht er sich sofort davon. Zu einem Menschen hat er aber Vertrauen gefasst: zu Annerose Hartmann. Die Wachendorferin, die sich seit vielen Jahren im Tierschutz engagiert, hat bei ihrem Haus eine Futterstelle für freilebende Katzen. Dort tauchte irgendwann im Dezember 2025 der Kater auf. Niemand hatte ihn zuvor in Wachendorf gesehen. Niemand weiß, woher er kam. Aber sicher hatte er ein Zuhause. Denn Klausi war in guter Verfassung.

Er war aber weder tätowiert noch gechippt. So dass Hartmann nicht herausfinden konnte, wo er eigentlich zu Hause war. Ob er in irgendein Auto oder einen Transporter eingestiegen und heimlich mitgefahren ist? Die Frage lässt sich wohl nicht mehr beantworten. Weil Starzach eine Katzenschutzverordnung hat, konnte Hartmann ihn beim Tierarzt kennzeichnen und auch gleich kastrieren lassen – nachdem sie ihn mit einer Falle gefangen hatte.

Denn anfassen ließ sich Klausi am ersten Tag nicht. In der Box hat er erst getobt wie ein Wilder. Weil eine solche Katze im Tierheim die Wände hochgeht, hat Hartmann Klausi erstmal bei sich aufgenommen – und er darf bleiben. Nie hätte Hartmann gedacht, dass dieser Kater sich so entwickeln würde: Aber Klausi hat seine neue Halterin quasi adoptiert. „Er geht mit mir spazieren und hopst um mich herum.“ Sein Äußeres sei eher unscheinbar, aber er bezaubere durch sein Wesen und seine Art.

Bei weitem nicht für alle Fundkatzen nimmt das Schicksal eine so glückliche Wendung. Viele ausgewilderte Katzen sind in einem erbärmlichen Zustand. Fast alle leiden an Krankheiten, sind von Parasiten befallen und unterernährt. „Es sind halt keine Wildkatzen“, sagt Annerose Hartmann. Ausgewilderte Hauskatzen sind schlecht auf das Leben ohne Mensch vorbereitet: Sie jagen schlechter als ihre wilden Artgenossen und können sich und ihren Nachwuchs kaum ernähren. Kommen dann noch Krankheiten dazu, werden sie immer schwächer.

Kater wurde halbverhungert im Tobel gefunden

So wäre wohl auch dem Kater, den eine Wachendorferin an einem Abend Mitte April im Tobel beim Steinbruch Bietenhausen gefunden hat, der qualvolle Tod bevorgestanden. Er war halbverhungert, völlig verratzt und hatte eine schlimme Entzündung im Maul. Die Spaziergängerin brachte den Kater zu Annerose Hartmann, die ihn erstversorgte: ihm Fressen und Trinken gab – und ein Schmerzmittel.

Anders als Kater Klausi war dieser Kater gechippt – und die Tierärztin, zu der’s am nächsten Morgen ging, kannte den Kater, samt dessen Halter, der in einem Rottenburger Teilort wohne, berichtet Hartmann. Vermisst gemeldet habe der Halter das etwa neunjährige Tier aber nicht. Angeblich sei es erst zehn Tage weggewesen. So wie der Kater aussah, könnte es aber auch länger gewesen sein, sagt Hartmann, die in diesem Fall auch das Veterinäramt eingeschaltet hat. Der Kater kam erst ins Tierheim und wurde dort offenbar wieder vom Halter abgeholt.

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Veterinäramt hat den Tierhalter kontrolliert

Das Veterinäramt Tübingen hat eine Kontrolle beim Tierhalter veranlasst. „Es wurden Maßnahmen ergriffen, um die tierärztliche Versorgung der Katze sicherzustellen. Die Bearbeitung des Falls ist noch nicht abgeschlossen“, so die Information des Landratsamtes auf Anfrage.

Es bestehe zwar keine gesetzliche Pflicht, abgängige Katzen zu melden. Dennoch ist es sinnvoll, vermisste Katzen zu melden, insbesondere jedoch bei den umliegenden Tierheimen, da Fundkatzen dorthin zuerst gebracht werden, und bei den Online-Registrierportalen wie Tasso.net und Findefix.com. Hier kann ein Haustier online registriert werden mit der Kennzeichnung (Chip, Tätowierung) und die dazugehörigen Halterdaten werden hinterlegt. Ein Finder meldet dann die Katze bei den Portalen und diese geben dem Halter Bescheid, wo die Katze entdeckt wurde.