So feiert die Bisingerin die Krönung von König Charles

1 Die Bisingerin Vivienne Trewin ist vor zwei Jahren nach Torquay, an die Südküste von England, ausgewandert. Foto: Trewin

Wie feiern die Briten eigentlich die Krönung von König Charles am Wochenende? „Es wird drei Tage lang durchgefeiert“, das weiß Vivienne Trewin. Sie ist in Bisingen aufgewachsen und betreibt heute einen Friseursalon an der Südküste von England.









Vor zwei Jahren ist Vivienne Trewin nach England ausgewandert. Die Bisingerin hat ihren Friseurladen in Deutschland aufgegeben, packte ihren Sachen und zog nach Torquay, an die Südküste von England, um dort Haare zu schneiden und zu färben. Die leidenschaftliche Friseurin ist in Deutschland geboren, hat aber britische Wurzeln – ihr Vater ist Engländer.