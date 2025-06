Ausgesetzter Katerin Horb-Ahldorf: Stilles Leid in der Box – wie Tiere im Stich gelassen werden

1 Foto: Video_StockOrg - stock.adobe.com Unser Autor schildert einen persönlichen Moment, der für ihn zum Sinnbild für Tierleid wurde – und mit dem Schicksal eines Katers in Horb-Ahldorf wieder hervorgerufen wird.







Vor einigen Jahren stand ich an einem Rastplatz der Autobahn – und entdeckte in den Büschen mehrere leere Transportboxen. Ein Anblick, der mich bis heute nicht loslässt. Nachrichten wie der aktuelle Fall in Horb-Ahldorf, wo ein junger Kater in einer Transportbox im Regen ausgesetzt wurde, wecken dieses schreckliche Bild in mir.