1 Auch die Polizei half bei der Suche und beim Einsammeln der Schlangen mit. Jaqueline Dießner vom Tierschutzverein Horb war ebenfalls im Einsatz. Foto: Jürgen Baiker/Jürgen Baiker

Auf diese große Öffentlichkeit hätte Empfingen wohl gerne verzichtet. Alleine die direkten Kosten rund um die Schlangen liegen bei über 20 000 Euro. Doch warum bleibt die Gemeinde auf den Kosten sitzen?









Link kopiert



Dass Empfingen ein paar Tage mit seinen Schlangenfunden am Tälesee in aller Munde, im Rundfunk und in den Schlagzeilen der Zeitungen war, muss die Gemeinde Empfingen jetzt recht teuer bezahlen.