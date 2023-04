1 Die Fischzucht in Wittelbach wurde nicht zum ersten Mal Opfer eines Einbruchs. Foto: Baublies

Bei der Wittelbacher Forellenzucht Drafehn wurde in der Nacht zu Karfreitag eingebrochen. Neben dem finanziellen Schaden und den psychischen Spuren, die so eine Tat hinterlässt, war auch das Forellenessen des Musikverein Wittelbach gefährdet.









Es ist der Albtraum eines jeden Händlers und Gewerbetreibenden: Es steht ein verkaufsträchtiger Tag mit vielen Vorbestellungen bevor und man kommt gut gelaunt und motiviert ins Geschäft. Plötzlich stellt man fest, dass die Tür bereits offen ist, drinnen herrscht Chaos und es fehlt die Ware – es wurde eingebrochen.

So ist es auch in der Forellenzucht Drafehn in Wittelbach geschehen. Dort haben Einbrecher in der Nacht auf Karfreitag die Tür aufgestemmt und 200 frische Forellenfilets, circa 100 geräucherte und 60 ganze Forellen entwendet. Den Wert der gestohlenen Ware schätzt Inhaber Christian Drafehn im Gespräch mit unserer Redaktion auf ungefähr 1000 Euro, den Schaden an Laden, Türen und Einrichtung kann er noch gar nicht einschätzen.

Auch das traditionelle Fischessen, das der Musikverein Wittelbach am Karfreitag organisiert, stand durch den Einbruch auf der Kippe. Denn der Großteil der entwendeten Ware war eigentlich vom Verein für die Feier vorbestellt. Glücklicherweise hat Drafehns Schwester einst auch den Beruf als Fischwirt erlernt und konnte aushelfen. Somit hat man es laut Drafehn gerade noch geschafft, kurzfristig Ersatz herzustellen.

Das Pikante an dem Vorfall: Es ist nicht das erste Mal, dass in den Betrieb eingebrochen wurde. „Das ist im vergangenen Jahr auch schon passiert“, erzählt Drafehn. Auch damals haben die Diebe in der Nacht zum Karfreitag zugeschlagen. Und an Pfingsten gleich noch einmal.

Inhaber Drafehn rüstet Sicherheitsmaßnahmen auf

Der Inhaber vermutet, dass es die gleichen Täter waren, denn sie scheinen sich ausgekannt zu haben. „Jetzt muss ich halt aufrüsten“, meint Drafehn dazu. So sollen im Rahmen der jüngsten Ereignisse eine Sicherheitstür und eine Alarmanlage folgen. Was die Täter mit so viel gestohlenem Fisch vorhaben kann sich Drafehn auch nicht erklären.

In der selben Nacht wurde zusätzlich an einem weiteren Ort in Wittelbach eingebrochen, wie Drafehn erzählt und auch ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion bestätigt. Und zwar in einen Hof in der Nähe. Dort haben die Diebe mehrere Motorsägen im Wert von etwa 4000 Euro entwendet. Ob es bei der zweiten Tat eine Verbindung zu dem Einbruch in der Forellenzucht gibt, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, so der Polizeisprecher.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet oder sachdienliche Hinweise hat oder wem gar Forellen zweifelhafter Herkunft angeboten wurden, der wendet sich bitte unter der 07821/27 70 an das Polizeirevier Lahr.