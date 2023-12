1 Einfach ausgesetzt: Eine Spaziergängerin fand den etwa zwölf Wochen alte Welpen am Mittwochvormittag in Rheinau. Fünf weitere waren in den Tagen zuvor in dem Bereich gefunden worden. Foto: Polizei

Insgesamt sechs junge Hunde sind in den vergangenen Tagen bei Rheinau aufgefunden worden – die Polizei sucht nun nach den Verantwortlichen.









Damit hatte sie wohl so kurz vor Weihnachten nicht gerechnet: Eine Spaziergängerin hat am Mittwochvormittag in Rheinau beim Zusammenfluss des Acher- und des Renchflutkanals einen einzelnen Welpen gefunden. Das etwa zwölf Wochen alte Tier war dort offenbar einfach ausgesetzt worden, teilt die Polizei am Freitag mit.