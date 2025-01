1 Mit einer Flex bearbeiteten die Einbrecher den Tresor und räumten ihn leer. Sie verwüsteten außerdem die Einrichtung. Foto: Kron

In der sozialen Einrichtung Café Löffel in Lahr waren am späten Sonntagabend Einbrecher zu Gange. Die Polizei ermittelt noch.









Link kopiert



Ausgerechnet in einer Einrichtung für Bedürftige waren am Sonntagabend Einbrecher am Werk. In den Räumen des Café Löffel in der Tramplerstraße riecht es am Montagmittag noch nach Rauch – die Täter haben den Tresor mit einer Flex aufgebrochen. Ein Nachbar war auf den Geruch aufmerksam geworden und verständigte die Mitarbeiter sowie die Polizei.