Ausgelaufene Chemikalien: Großeinsatz der Schopfheimer Feuerwehr im Keller einer Apotheke

Im Keller einer Schopfheimer Apotheke kam es zu einem Gefahrguteinsatz der Feuerwehr. Der Inhaber hat umsichtig reagiert, lobt die Feuerwehr.
Es war kein alltäglicher Einsatz, sondern einer, der nur zwei, drei Mal im Jahr geschieht, bilanziert Steffen Hofmann, der Schopfheimer Feuerwehrkommandant im Gespräch mit unserer Redaktion: Die Feuerwehr war am Mittwoch gegen 15 Uhr alarmiert worden. Ruhig, konzentriert und sachlich habe der Inhaber einer Apotheke in der Innenstadt von einem aus bislang unbekannten Gründen im Labor umgestürzten Regal berichtet. Darauf seien Gefäße mit Chemikalien gestanden. Einige Flaschen zerbrachen, Flüssigkeit lief aus.