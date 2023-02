Hexenfridig ist zurück in Schönwald

22 Viele tolle Kostüme waren auf dem Hexenball im Schönwald zu sehen. Auch das Programm übertrifft alle Erwartungen. Foto: Tatjana Schüssele

Nach zweijähriger Corona-Pause stand in Schönwald einmal wieder der Hexenfridig an. Nach zweijähriger Corona-Pause war das Event offenbar sehnlichst erwartet worden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Schönwald - Mehr als drei Stunden vor Einlass standen bereits die ersten vor der Uhrmacher-Ketterer-Halle an. Was, wie sich herausstellen sollte, kein Fehler war, denn schon kurze Zeit später hatte sich eine lange Schlange an Feierlustigen vor der Halle versammelt.

Mit Glühwein und Wurstwecken versorgte der FC Schönwald die Meute schon vor Start der Party. Schließlich öffneten sich die Türen zu der dreistöckigen Lokation mit fünf Bars und rundum guter Verpflegung. Ein DJ spornte die Menge mit klassischen Partysongs an und es herrschte eine ausgelassene Stimmung, als das Programm begann.



Gestartet wurde mit der Tanzgruppe Release aus Furtwangen. Danach führte die Tanzgruppe Shoguna aus Tennenbronn durch die Geschichte von Aladin. Einer der Höhepunkte für viele Zuschauer war wohl das Männerballett aus Neukirch, das mit einem kleinen Dancebattle durch die Geschichte der Musik führte. Von Rock'n'Roll bis zu neuem Pop gaben die Männer ihre Performance zum Besten.

Guggenmusiken bilden den Abschluss

Passend dazu folgte eine Rollschuhperformance im 60er-Jahre-Style von der Tanzgruppe one2Step aus Furtwangen. Gefolgt von der Tanzgruppe Seduction aus Schonach, welche mit wunderschönen Kostümen und natürlich kunstvollen Tänzen eine andere Geschichte aus 1001er Nacht erzählten.

Abgeschlossen wurde das Programm von den Guggenmusiken Furtwangen und Tennenbronn, die Stimmtung machten und besonders die anwesenden Hästräger zum Tanzen brachte.



Noch bis spät in die Nacht wurde ausgelassen gefeiert.