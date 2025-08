Ausgeflogen in Malsburg-Marzell: Unvergessliche Tage in den südtiroler Bergen mit Reinholf Messner

1 Reinhold Messner führte eine Tour. Foto: Johannes Hartmann Mit dem Skiclub Malsburg-Marzell zog es 15 Teilnehmer nach Sulden an den Ortler. Auf der Tour begegneten die Teilnehmer auch Yaks.







Unvergessliche Tage erlebten die 15 Teilnehmer des Skiclub Malsburg-Marzell in Sulden am Ortler in Südtirol. Bei idealem Wetter wanderte die Gruppe von Sulden aus in Tagesabschnitten zur Kälberalm (2248 Meter), Düsseldorferhütte (2721 Meter), Kanzel (2348 Meter), Hintergrathütte (2661 Meter) und Langenstein (2330 Meter). Den Höhepunkt bildete am letzten Tag die ausgewiesene Tour mit Reinhold Messner zur Madritschhütte (2820 Meter) mitsamt Besichtigung seiner dort weidenden Yaks, heißt es.