Für Ungeimpfte gelten im Kreis Freudenstadt ab Dienstag Ausgangsbeschränkung. Grund ist die hohe Sieben-Tage-Inzidenz. Sie hatte am Samstag am zweiten Tag in Folge die 500er-Marke überschritten.















Kreis Freudenstadt - Am Montag hatte das Landratsamt die förmliche Feststellung getroffen. Maßgeblich dafür sind die vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zahlen. Damit treten nun am Dienstag Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Kraft – zusätzlich zu den Beschränkungen aus der Alarmstufe II.

Nicht-immunisierten Personen ist der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder sonstigen Unterkunft in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags nur bei Vorliegen folgender triftiger Gründe gestattet:

Abwendung einer konkreten Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, Besuch von Veranstaltungen und Versammlungen im Sinne der Coronaverordnung, Besuch von Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der unaufschiebbaren beruflichen, dienstlichen oder akademischen Ausbildung, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sowie der Teilnahme ehrenamtlich tätiger Personen an Übungen und Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Besuch von Ehegatten, Lebenspartnern sowie Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft in deren Wohnung oder sonstigen Unterkunft Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Leistungen, Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, insbesondere die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich, Begleitung und Betreuung von sterbenden Personen, für im Freien, nicht jedoch in Sportanlagen, stattfindende allein ausgeübte körperliche Bewegung, unaufschiebbare Handlungen zur Versorgung von Tieren sowie sonstige vergleichbar gewichtige Gründe.

Wenn die Inzidenz an fünf Tagen in Folge wieder unter 500 liegt, treten die Einschränkungen am Tag nach der Bekanntmachung durch das Landratsamt wieder außer Kraft.