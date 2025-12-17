Ausgaben sind deutlich gestiegen: Schuttertal macht 170 000 Euro Minus

Die Gemeinde kann – wie so viele Kommunen – im kommenden Jahr keinen ausgeglichenen Haushalt auf die Beine stellen.
Der Gemeinderat hat den Haushalt und die Wirtschaftspläne für die zwei Eigenbetriebe beraten. Der Blick ins Zahlenwerk zeigt: Im Ergebnishaushalt steht ein Minus von knapp 170 000 Euro. Einnahmen in Höhe von 8,96 Millionen Euro stehen Ausgaben von 9,13 Millionen Euro gegenüber. Im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2024, als 15 000 Euro übrig blieben, plant Schuttertal mit 900 000 Euro Einnahmen mehr, die Ausgaben sind jedoch um mehr als eine Million Euro angewachsen.