Ausgabe von Lebensmitteltüten Rottenburger Vesperkirche ist gestartet

Den Weg weisen Pfeile, und am Eingang wird man freundlich begrüßt. Ein Strauß Rosen und schön dekorierte Blumen trotzen dem Winter und verbreiten eine freundliche Atmosphäre. Mitarbeiter erklären das Prozedere, und schöne Klaviermusik erklingt aus einem Fenster. Hier konzertiert die Kantorin Carmen Andruschkewitsch, man erinnert sich an frühere Vesperkirchenvormittage, wo Musik und ein geistlicher Impuls immer zum festen Programm gehörten. Am Eingang des Gemeindezentrums in der Kirchgasse erhält man dann eine oder mehrere Vesperkirchentüten. Ein Spendenglas wird mit dem Betrag befüllt, den man entbehren kann und der angemessen ist. Heide Matheis vom Mitarbeiterteam erklärt, dass Bedürftige nichts geben müssen. "Jeder gibt, was er kann, damit können dann auch Menschen in Not eine kostenlose Tüte erhalten."

Tüten liefert Metzger Zeeb