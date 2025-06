In den Ferien, am Wochenende, als Freizeitvergnügen: Wir haben Tipps für Ausflüge im Zollernalbkreis zusammengestellt – darunter in Albstadt, Balingen, Hechingen, Meßstetten, Bisingen und Schömberg.

Die Pfingstferien laden dazu ein, die einmal wieder für Ausflüge in der Region zu nutzen.

Dabei gibt es zahlreiche Ausflugsziele zu entdecken, denn der Kreis hat einiges zu bieten. Nachfolgend eine Auswahl an Ausflugstipps in Albstadt, Balingen, Hechingen, Meßstetten, Bisingen und Schömberg.

Albstadt: Waldheim und Traufgang Schlossfelsenpfad

Die Gaststätte in Albstadt hat einen Biergarten mit anliegendem Kinderspielplatz. Daneben bietet die Umgebung einen Aussichtsturm, einen Hochseilgarten oder auch ein Schwarzwildgehege.

Vom Waldheim aus können Wanderer zudem auf den Traufgang Schlossfelsenpfad starten. Er bietet mehrere Aussichtspunkte. Wanderer kommen unter anderem an einem Wildschweingehege vorbei und können auf den Aussichtsturm am Schlossfelsen steigen. Dieser circa 15 Kilometer lange Traufgang verspricht einen abenteuerlichen Tag für die ganze Familie. Er ist ganzjährig zugänglich.

Adresse: Waldheim 1, 72458 Albstadt

Meßstetten: Mehrgenerationenspielplatz

Der Mehrgenerationenspielplatz auf dem Blumersberg in Meßstetten ist für jede Altersgruppe geeignet: mit einem Wasserspielbereich, einer vier Meter hohen Schaukel, einem Fitnesszirkel für Erwachsene sowie einer barrierefreien Schaukel oder einem barrierefreien Trampolin. Zudem gibt es Sitz- und Picknickgelegenheiten.

Das Sport- und Freizeitgelände auf dem Meßstetter Blumersberg. Foto: Volker Bitzer

Adresse: 72469 Meßstetten, Baden Württemberg

Im Wildgehege in Meßstetten lassen sich Rot- und Damwild, Wildschweine, Hasen, Pfauen und Fasanen entdecken. Außerdem gibt es einen Kiosk, einen Grillplatz sowie Spielmöglichkeiten. Die Tiere leben in einem mehr als 200 000 Quadratmeter großen Freigehege, das zu jeder Jahreszeit besucht werden kann.

Adresse: Geißbühlstraße, 72469 Meßstetten

Balingen-Frommern: Schiefersee

Der Natursee in Balingen-Frommern dient nicht nur als Erholungsgebiet, sondern ist auch als Badesee mit ausgezeichneter Badewasserqualität für eine Erfrischung geeignet. Der See ist durch die Schieferabbaugrube entstanden. Er ist ganztags zugänglich. Nebenan befindet sich ein Spielplatz. Grillen ist nicht erlaubt.

Idyllisch: der Schiefersee in Frommern. Foto: Hauser

Adresse: Odenwaldstraße 27, 72336 Balingen

Dotternhausen: Fossilienmuseum mit Klopfplatz

Vor dem Werkforum des Zementwerks in Dotternhausen kann auf einem Klopfplatz nach Fossilien gesucht werden. Im Fossilienmuseum nebenan werden etwa 1000 Exponate aus der Jurazeit und 180 Millionen alte Versteinerungen aus dem Ölschiefer gezeigt – unter anderem Fischsaurier, Flugsaurier und Krokodile. Das Museum hat von Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Adresse: Dormettinger Str. 27, 72359 Dotternhausen

Schömberg: Miniaturdorf

Die Waldschenke in Schömberg hat einiges zu bieten: einen Streichelzoo mit mehreren Tierarten, ein Miniaturdorf mit Zug sowie einen Minigolfplatz und die Gaststätte. Das Minidorf hat immer geöffnet. Die Fahrgeschäfte werden nur bei schönem Wetter betrieben. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag: 11:30 bis 21 Uhr. Sonn- und Feiertag: 11:30 bis 20 Uhr.

Durchs Schömberger Miniaturdorf fährt auch ein Zug. Foto: Inga-Lena Finkbeiner

Adresse: Beim Stausee 4, 72355 Schömberg

Bisingen: Modell-Eisenbahn-Club

Mehrmals im Jahr bietet der Modell-Eisenbahn-Club Balingen in Bisingen Fahrtage an. Unter anderem kann für jeweils 2 Euro eine Fahrt mit den Minilokomotiven gemacht werden. Im Vereinsheim wird eine klassische Modelleisenbahn-Landschaft mit H0-Spurweite gezeigt. Für Besucher ist die Anlage an jedem ersten Sonntag des Monats geöffnet (von Anfang April bis Ende Oktober). Der Eintritt ist frei, zudem gibt es Bewirtung.

Adresse: Bahnhofstr. 27, 72406 Bisingen

Hechingen: Domäne Streichelzoo

Beim Streichelzoo in Hechingen dürfen Besucher Ponys, Ziegen, Schafe, Hasen, Meerschweinchen, Alpakas, Enten und Emus mit Hausfutter füttern. Für den Spielspaß gibt es einen angrenzenden Spielplatz, nebenan außerdem einen Biergarten. Der Streichelzoo hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt einen Euro.

Adresse: Brielhof 1, 72379 Hechingen

Hechingen: Märchenpfad Martinsberg

Auf den Spuren von Hänsel und Gretel, Schneewittchen und weiteren Märchenfiguren führt ein kleiner Spaziergang durch die Wacholderheide am Martinsberg Hechingen. Auf dem Märchenpfad begegnen die Wanderer zehn Figuren und Szenen, die den Märchen der Brüder Grimm entsprungen sind. Zusätzlich gibt es eine Grillstelle. Der Märchenpfad ist einen Kilometer lang, die Tour dauert circa 30 Minuten. Der Eintritt ist kostenlos.

Adresse: Niederhechingerstraße, 72379 Hechingen

Hechingen: Schaukelweg

Auf dem vier Kilometer langen Schaukelweg in Hechingen können Besucher zehn verschiedene Schaukeln testen sowie an Spielplätzen, einem Kneippbecken und Sehenswürdigkeiten einen Halt einlegen. Auf dem Weg kommt man ebenfalls an einigen Restaurants und Cafés vorbei. Der Schaukelweg hat täglich von 8 bis 21.30 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Vier Kilometer lang ist der Schaukelweg in Hechingen. Foto: Stadt Hechingen

Adresse: Am Schloßberg, 72379 Hechingen

Für die ganze Familie einen Ausflug wert ist der Tieringer Barfußpfad: Er ist einen Kilometer lang und führt durch einen Bach, mitten durch einen Wald und durch ein großes Schlammloch. Dafür benötigt man etwa 15 Minuten. Der Eintritt ist kostenfrei. Hunde sind nicht gestattet.

Adresse: Hinter Burg 22, 72469 Meßstetten-Tieringen

Burladingen-Horschwag: Wasserspielplatz

Dieser Spielplatz direkt beim Bürgerhaus von Hörschwag hat ein Karussell, ein Klettergerüst mit Rutsche, Schaukeln und eine Federwippe. Im Wassergarten können kleine Besucher das Lauchertwasser kennenlernen und damit spielen, sowie auf Trittsteinen im Wasser darauf balancieren.

Der Spielplatz befindet sich an dem Rundwanderweg „Themenwanderweg Lauchert Mühlen Burgen“ an der Wasserschapf.

Adresse: Burladingerstraße 41, 72393 Burladingen

