Das Ändert sich am Aussichtspunkt Bismarckstein

Ausflugsziel in Hechingen-Beuren

1 Spuren deuten darauf hin, dass am Bismarckstein gegrillt wurde. Das ist dort aber verboten – und wird nun durch ein Verbotsschild deutlich gemacht. Foto: Roth

Der Aussichtspunkt am Ortseingang ist eine beliebte Anlaufstelle für Ausflügler. Auf welche Änderungen sie sich dort einstellen müssen.









Der Beurener Ortschaftsrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass am Aussichtspunkt „Bismarckstein“ ein Grillverbotsschild angebracht wird. Wie Ortsvorsteherin Tanja Saile erklärte, habe es im abgelaufenen Sommer vermehrt Anfragen gegeben, um an der beliebten Stelle zu grillen.