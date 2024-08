Nachdem die Bewirtung auf dem Stöckerkopf im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, hat die Bürgergemeinschaft Baiersbronn nun wieder die Glasmännlehütte auf Vordermann gebracht.

In Zusammenarbeit mit weiteren Vereinen wird bis 6. Oktober an den Sonn- und Feiertagen die Hütte bewirtet. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr bieten die jeweiligen Vereine ihre Spezialitäten an, heißt es in einer Mitteilung der Bürgergemeinschaft.

Narrenzunft, Harmonikaspielring, Sängerbund, Turnverein, Trachtenblasorchester und die Gleitschirmflieger wechseln sich mit der Bürgergemeinschaft Baiersbronn ab. An den jeweiligen Sonn- und Feiertagen ist ab dem Parkplatz bei der Sesselbahn ein Shuttleverkehr vorgesehen, heißt es weiter.

Mit dieser Aktion will die Bürgergemeinschaft zusammen mit den anderen Vereinen Mitbürgern und Gästen die Gelegenheit geben, einen der schönsten Aussichtspunkte in Baiersbronn zu genießen.

Narrenzunft macht den Anfang

Die Narrenzunft Baiersbronn macht den Anfang und steigt – anders als die anderen Vereine – schon am Samstag ein. Sie bewirtet am Wochenende, 24. und 25. August. Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch Grillwürste und Maultaschenburger sowie Kaltgetränke. Geöffnet ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr. Am Sonntag gibt es einen Shuttleverkehr ab Parkplatz Sesselbahn um 12, 14 und 16 Uhr.