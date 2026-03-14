Ausflugsziel in Albstadt: Große Pläne für Ebinger Waldheim – das ist das Konzept der Betreiber

Neustart auf dem Waldheim: Johann Schwab und Philipp Wichmann wollen das Freizeitgelände mit Biergarten, Minigolf und Co. wieder zum Ausflugsziel für Familien machen.
Wie das volle Potenzial des Ebinger Waldheim-Areals ausgeschöpft werden kann, darüber hat sich Philipp Wichmann im vergangenen Jahr intensive Gedanken gemacht. Bereits damals stand fest, dass es mit dem ehemaligen Pächter Tim Heilig keine Zukunft für eine Gastronomie unter dem Schlossfelsenturm geben wird. Mitte Januar fand die Übergabe von Heilig an die Waldheimbesitzer um Familie Wichmann und Jürgen Jans statt.