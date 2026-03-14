Ausflugsziel für die Region: Auf diesen Burgen wurde Dornröschen gedreht

Die Burg Hohenzollern und das Schloss Lichtenstein bieten eindrucksvolle Kulissen. Filmreif geht es auch am kommenden Wochenende zu, wenn das Schloss aus dem Winterschlaf erwacht.
Das Wetter soll am Wochenende ungemütlich werden und Regen bringen, also suchen wir ein Ausflugsziel mit Dach. Wie wäre es mit einer echten Filmkulisse? Eine so dramatische Geschichte wie Dornröschen braucht auch eine entsprechende Kulisse. Denn wer fiebert nicht mit, wenn sich die schöne Prinzessin, die von einer bösen Hexe mit einem Fluch belegt wird, an ihrem 15. Geburtstag an einer Spindel sticht und in einen 100-jährigen Schlaf fällt?