Ausflugsziel auf dem Prüfstand: Zukunft von Zeller Wildgehege bleibt noch ungewiss

Seit die Stadt das Zeller Wildgehege selbst betreiben muss, sind auch die Kosten gestiegen. Wie und ob es hier weitergeht, erarbeitet aktuell eine Arbeitsgruppe.
Fast genau vor einem Jahr war klar: Das Zeller Wildgehege braucht einen neuen Betreiber. D enn die Markus-Pflüger-Zentren hatten damals die Betreuung des Wildgeheges Zell auf Ende 2025 gekündigt. Daraufhin suchte die Stadt nach einer Möglichkeiten zur Weiterführung – ihr gehört das Gehege, bisher hatte sie es verpachtet. Zumindest eine Übergangslösung wurde dann gefunden.