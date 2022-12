Tipps für Feiertage in Baden-Württemberg

7 Die Schwäbische Alb – hier bei Bad Ditzenbach – ist auch im Winter einen Ausflug wert. Foto: Tourismusbüro Bad Ditzenbach

Zwischen Weihnachtsgans, Silvesterbrunch und Neujahrsempfang kann einem schon mal die Decke auf den Kopf fallen. Dann hilft nur eines: aufraffen und ausfliegen. Wir haben ein paar Vorschläge, wo frische Luft und frische Eindrücke garantiert sind.















Die Blumeninsel Mainau ist immer einen Ausflug wert. Was ihr im Winter an Blüten fehlt, macht sie mit Draußen- und Drinnen-Kultur wett. Neben dem nicht ganz billigen Lichtspektakel Christmas Garden (täglich außer Heiligabend und Silvester) gibt es die kostenfreie Winterausstellung, die dem 200. Geburtstag des Kosmos Verlags gewidmet ist. Sie heißt experimentier-, spiel- und buchbegeisterte Menschen von 6 bis 99 Jahren willkommen. www.mainau.de

Wenn die Weihnachtsmärkte schon Geschichte sind, lockt der Ort Schluchsee mit seinem Wintermarkt (28. bis 30. Dezember, 12 bis 21 Uhr), der regionales Kunsthandwerk und allerlei Kulinarik vor winterlicher Schwarzwaldkulisse verspricht. Stilvoll zum Winterzauber kommt man mit dem historischen Dampfzug der Dreiseenbahn. www.hochschwarzwald.de

Von wegen Winterruhe im Weinberg – bei Weinerlebnistouren in den Winterferien erlebt man die Reblandschaft bei Raureif statt bei Traubenreife. Und etwas Warmes fehlt meist auch nicht bei den geführten Fackelwanderungen, Glühweintouren oder Schneespaziergängen. www.weinerlebnistour.de

Um die Raunächte zwischen den Jahren ranken sich viele Mythen. Überall im Land werden alte Überlieferungen, Aberglaube und Brauchtum lebendig in feierlichen und launigen Traditionen, die schon unseren Vorfahren die dunkle Zeit verkürzten. Willkommen zu Räucherritual, Gauklermarkt, Nachtwanderung und Co. www.schlosswaldburg.de; www.badherrenalb.de; www.stuttgart-tourist.de

Als Klassiker unter den Ausflugszielen auf der Schwäbischen Alb gilt Blaubeuren, das sich als wetterunabhängige Draußen-Drinnen-Kombination anbietet. Erst ein Spaziergang am Blautopf, Märchen hören und in die Tiefe gucken, dann für eine Zeitreise in die Urgeschichte ins Museum urmu. www.blaubeuren.de/tourismus

Und wer einfach mal raus will, genug hat von warmen Stuben, vollen Tellern und vielen Menschen, der begibt sich ins Winterwunderland der Schwäbischen Alb. Hier ist man der Sonne näher als in den nebeligen Niederungen. Und bei Schnee warten echte Winterwanderwege. www.traufgaenge.de