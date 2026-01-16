Ab Sonntag sollen die Temperaturen wieder fallen. Wie wäre es dann mit einer Runde Entspannung in der Therme oder einem actiongeladenen Tag im Freizeitbad?
Das frühlingshafte Wetter soll ab Sonntag wieder Pause machen; schließlich haben wir erst Januar. Was aber tun, wenn man genug von Kälte und Schmuddelwetter hat, die Sehnsucht nach Wärme und Entspannung steigt, der Winter uns immer noch fest im Griff hat? Dann ist der Besuch in einer Therme genau das Richtige. Und sollte der Nachwuchs mehr Lust auf Action haben, gibt es auch dafür genügend Freizeitbäder mit Spaßgarantie im Angebot.