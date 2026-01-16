Ab Sonntag sollen die Temperaturen wieder fallen. Wie wäre es dann mit einer Runde Entspannung in der Therme oder einem actiongeladenen Tag im Freizeitbad?

Das frühlingshafte Wetter soll ab Sonntag wieder Pause machen; schließlich haben wir erst Januar. Was aber tun, wenn man genug von Kälte und Schmuddelwetter hat, die Sehnsucht nach Wärme und Entspannung steigt, der Winter uns immer noch fest im Griff hat? Dann ist der Besuch in einer Therme genau das Richtige. Und sollte der Nachwuchs mehr Lust auf Action haben, gibt es auch dafür genügend Freizeitbäder mit Spaßgarantie im Angebot.

Action im Badeparadies Schwarzwald Hier ist was geboten für Kids, die Action suchen und Eltern, die entspannen wollen. Foto: Badeparadies Schwarzwald Das Badeparadies Schwarzwald in Tittisee-Neustadt ist ein Paradies für Groß und Klein. Die Saunawelt Palais Vital (ab 16 Jahre) ist eine Saunalandschaft auf über 6000 Quadratmetern, die Palmenoase lädt zu einer Auszeit zwischen Palmen und Orchideen ein und das Galaxy Erlebnisbad ist ein Riesenspaß für Kinder. Es verfügt nämlich über 23 Wasserrutschen mit über 1200 Rutschmetern. Vom Family-Level ab Kleinkindalter bis Extreme-Level ab 13 Jahre findet hier jeder sein passendes Rutschvergnügen. Zudem findet alle 30 Minuten ein spritziges Wellenbad statt. Echtes Urlaubsfeeling auch bei winterlichen Temperaturen draußen.

Familientag in der Sonnenhof-Therme

Entspannung in der Sonnenhof-Therme Foto: Sonnenhof Therme

Thermalbad, Sauna, Wellness – in der lichtdurchfluteten Sonnenhoftherme in Bad Saulgau sprudeln täglich bis zu eineinhalb Millionen Liter schwefelhaltiges Quellwasser in sieben Innen- und Außenbecken mit Temperaturen zwischen 28 und 40 Grad. Müde Körper tanken Kraft und Energie im Wasser oder schwitzen in der Sauna. Der letzte Samstag im Monat ist Familientag mit vergünstigtem Eintritt für Kinder.



Bad und Museum: das Friedrichsbad

Das Friedrichbad in Baden-Baden: Entspannung im historischen Ambiente. Foto: Carasana Bäderbetriebe

Das Friedrichsbad in Baden-Baden galt 1877, bei seiner Eröffnung, als das modernste Badehaus Europas. Heute gehört es auch zu den schönsten. Aus zwölf Natriumchlorid haltigen Einzelquellen sprudelt hier Thermalwasser nach oben. Zwei Kilometer aus der Tiefe legt es dabei zurück und gelangt dann immer noch mit einer Temperatur von bis zu 68,8 Grad Celsius an die Oberfläche. Neun Liter pro Sekunde. Wer sich einen ganz besonderen Luxus gönnen will, bucht eines der Privatbäder, wo man zu zweit eine Auszeit vom Alltag im kaiserlichen Ambiente genießen kann. Eine besondere Empfehlung ist eine Besichtigung der 2000 Jahre alten römischen Badruinen.

Familienfreundliches Panorama-Bad

Das Panorama-Bad in Freudenstadt ist ein Badespaß für Familien. Die 110 Meter lange Black Hole-Rutsche mit Lichteffekten sorgt für einen Adrenalin-Kick. Wer sich auspowern möchte, kann im Sportbecken seine Bahnen ziehen. Und alle, die auf der Suche nach Entspannung sind, können auf über 1500 Quadratmetern in warmen Wasserbecken relaxen oder in den Erlebnisgrotten Sole, Dampf, Feuer und Eis eine Auszeit genießen.

Wohlig warm oder eisig kalt

Ruhe und sanfte Bewegung in der Mineraltherme. Foto: Mineraltherme Böblingen

Ob outdoor oder indoor, in der Böblinger Therme entspannen Massagedüsen, Nackendüsen und sprudelnde Whirlpools verspannte Muskeln, machen den Kopf frei und helfen beim Relaxen. Das Wasser der Mineraltherme Böblingen sprudelt aus einer Tiefe von 775 Metern nach oben. Die Saunalandschaft lädt mit den vier Saunen, Dampfbädern und Entspannungsräumen zum Schwitzen und Nachruhen ein. Eine Besonderheit der Therme sind die Meeresklima-Sauna, sowie das geführte Eisbaden. Beim letzteren begibt man sich, begleitet von erfahrenen Trainern, für rund zwei Minuten in das 1 bis 5 Grad kalte Wasser.

Buch ausleihen und entspannen

Schwitzen in der Keltensauna, trotz Kälte draußen. Foto: Adelindis Therme

Unterschiedliche Wassertemperaturen in sieben Thermalbecken laden Besucherinnen und Besucher zum Entspannen ein. Ob wohlige Wärme oder erfrischende Abkühlung. Die Adelindis Therme in Bad Buchau am Federsee hält für jeden die passende Temperatur bereit. Als besonderes Highlight gilt die Keltensauna. Und wer dem Alltag ganz entfliehen will, kann sich im Ruheraum Graf Hatto im Bücherregal ein Buch ausleihen.

Saunaparadies im Vita Classica

Reinkommen und den Alltag hinter sich lassen. Im südbadischen Bad Krozingen, unweit von Freiburg, befindet sich das Vita Classica-Saunaparadies. Auf drei Etagen erstrecken sich neun Saunakabinen. Zum Abkühlen steht ein Becken mit Eisflocken bereit. Das Mineral-Thermalwasser ist je nach Becken bis zu 36 Grad Celsius warm.

