Ausflugstipps für Baden-Württemberg: 5 Wanderungen zum Sonnenaufgang

Die Temperaturen sind angenehmer, Kälte und winterliche Frische gehören der Vergangenheit an. Ideale Voraussetzungen, um den Sonnenaufgang in seiner vollen Pracht zu genießen. Feste Schuhe, Stirnlampe, ausreichend Wasser und kleine Verpflegung eingepackt und schon kann es losgehen, denn in Baden-Württemberg gibt es besonders schöne Orte, um dieses Naturschauspiel zu erleben. Zum verlängerten Wochenende um den Maifeiertag herum, stellen wir einige Touren zum Sonnenaufgang vor, die sich ideal mit einem verlängerten Wochenende kombinieren lassen.

Baßgeigenhütte in Oberbergen

Der Kaiserstuhl im Sonnenlicht. Foto: imago // GFC Collection

Hier erhebt sich die Sonne über den malerischen Weinberglandschaften: sanft geschwungene Rebhänge, die charakteristischen Terrassen des Kaiserstuhls versprechen einen atemberaubenden Blick. Im ersten Licht des Tages leuchten sie noch prächtiger. Die rund dreistündige Tour ist mittelschwer und hält ein paar steile Aufstiege parat. Doch auf 420 Metern Höhe angekommen, werden Frühsteher mit einem magischen Sonnenaufgang belohnt.

Wild beobachten im Naturpark

Früh am Morgen kann man im Naturpark Schönbuch Wildtiere beobachten. Foto: imago // Bruno Kickner

Ein herrlicher Ausflug in aller Herrgottsfrühe ist der Naturpark Schönbuch bei Tübingen. Hier kann man nämlich in mehreren Besucherkanzeln das Wild beobachten, das den Naturpark sein Zuhause nennt. Wildschweine, Rotwild, Damwild und andere, lassen sich besser entdecken, wenn keine Menschen die scheuen Tiere aufschrecken können.

Es heißt also Fernrohr nicht vergessen und geduldig warten. Und mit etwas Glück lässt sich auch der Rothirsch, der König des Waldes, blicken.

Wanderung light mit Ellbachseeblick

Von der Aussichtsplattform genießt man einen herrlichen Blick. Foto: imago // Fabian von Poser

Der Ellbachsee gehört den Elfen und Waldgeistern. So schön wie der See bei Baiersbronn ist, glaubt man das auch sofort. Vielleicht lassen sich manche von ihnen ganz früh am Morgen erspähen. Die morgendliche Tour lässt sich als Super-Light-Version gestalten: Vom Parkplatz Kniebishütte ist der Weg rund einen Kilometer lang bis zur Aussichtsplattform. Der barrierefreie Steg ist 33 Meter lang und bietet einen herrlichen Blick auf den See und den Schwarzwald. Zum Sonnenaufgang ist der Ausblick auch ohne Waldgeister und Elfen eine Belohnung, die lange in Erinnerung bleiben wird.

Vogelkonzert auf dem Schmetterlingspfad

Rotkehlchen sind wahre Gesangskünstler. Foto: /MARTIN HOEFFLIN-GLUENKIN

Angeber, könnte man meinen, wenn pünktlich zum Sonnenaufgang die männlichen Zwitscherkünstler zeigen, was sie können. Um Weibchen auf sich aufmerksam zu machen und ihr Revier zu verteidigen, zeigen sie laut, wer hier der Chef ist. Denn kaum sind die Vögel aus den Winterquartieren zurückgekehrt, beginnt auch schon die Brutzeit. In Schramberg kann man dieses Schauspiel derzeit wunderbar auf dem Schmetterlingspfad beobachten und natürlich hören. Wer ein Fernglas dabei hat, kann die kleinen Gesangskünstler auf der vier Kilometer langen Strecke noch besser beobachten.

Panoramablick an der Mondhalde

Aussichtspunkt Mondhalde. Foto: imago / Panthermedia/

Ebenfalls am Kaiserstuhl befindet sich der Aussichtspunkt Mondhalde. Der zwei Kilometer lange Weg endet am Aussichtspunkt, der einen Blick auf das Panorama ins Rheinland und in die Burgundische Pforte bietet.

