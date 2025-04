Ausflugstipps auf Instagram: Junge Familie aus Röt-Schönegründ teilt ihre Lieblingsplätze

„Wir waren früher schon unternehmungslustig, waren gemeinsam viel auf Reisen und bei Ausflügen unterwegs, unter anderem mit dem Motorrad“, erzählt Jens Walter. Dann sei das erste Kind gekommen, zwei Jahre später das zweite. Der Spaß an Ausflügen blieb, aber nun mussten es halt Ausflüge sein, die sich für Familien eignen. Und dafür war zuweilen einiges an Recherche notwendig.

Schließlich haben sich Jasmin und Jens Walter überlegt, wie sie es anderen einfacher machen können, wie sie das, was sie an Schönem entdeckt haben, ihre Lieblingsorte, mit anderen teilen können. So kam die Idee zu einem eigenen Instagram-Kanal auf, den sie regelmäßig mit neuen Inhalten füttern, immer mit einem Video oder Fotos, ergänzt mit Tipps.

„Das ist die Fleißarbeit von meiner Frau“, sagt Jens Walter und lacht. Da finden sich die Adresse, Informationen zur Anfahrt, zu Parkplätzen, darüber, ob der Ausflug für Kinderwagen geeignet und ob spezielle Kleidung notwendig ist, ob Hunde erlaubt sind, zu Preisen, zur Kombinierbarkeit mit einem weiteren Ziel und vieles mehr.

Fokus auf Zielen, die sich als Tagesausflug eignen.

Beim Baiersbronner Holzweg zum Beispiel gibt es den Tipp, dass man eine 50-Cent-Münze dabei haben sollte für die Kugelbahn. Für die 50 Cent gibt es die Kugel, die als Erinnerung mit nach Hause genommen werden kann.

Es sei schon einiges an Aufwand, stellt Jasmin Walter fest. Zwei Stunden für einen Beitrag seien es etwa. Der Fokus liegt auf Ausflügen in der Region und in einem Radius von eineinhalb bis zwei Stunden Fahrzeit. Also auf Zielen, die sich als Tagesausflug eignen.

Vor etwas mehr als drei Jahren haben die Walters mit ihrem Kanal begonnen. Inzwischen ist da jede Menge zusammengekommen – ob Erlebnisbauernhof, Freizeitpark, Schwimmbad, versteckte Naturparadiese, idyllische Seen, Spielplätze, spannende Pfade, Mountainbike- oder Wandertouren. So ist der Kanal eine Inspirationsquelle für andere, die gerne mit ihren Kindern unterwegs sind. Aber er ist auch ein wenig wie ein Familienfotoalbum, in dem die Erinnerungen an schöne Ausflüge und Erlebnisse mit den Kinder festgehalten werden.

Vor zwei Jahren hat die junge Familie in Röt-Schönegründ gebaut, wo Jasmin Walter auch ihre Wurzeln hat. Sie ist Bankfachwirtin und in Teilzeit im Baufinanzierungsbereich tätig. Jens Walter arbeitet als Abteilungsleiter bei den Bädern Tübingen. Der Instagram-Kanal ist also eher ein Hobby für das Paar.

Auszeichnung für Instagram-Auftritt

Vor den Beiträgen steht natürlich immer zunächst der Ausflug an sich. So gut wie jedes Wochenende sind Jasmin und Jens Walter mit ihren beiden Söhnen – dem dreijährigen Paul und dem einjährigen Theo – auf Tour. Die Walters nehmen ihre Follower aber auch schon mal mit auf längere Reisen – ob zum Camping- oder in den Skiurlaub. Und auch Tipps zum Umstieg vom Laufrad auf das Fahrrad sind zum Beispiel zu finden.

Für ihren Instagram-Auftritt gab es bereits eine Auszeichnung – als Tourismus-Held bei der CMT. Dass sei eine Überraschung und eine schöne Belohnung gewesen, sagt Jasmin Walter.

Wie es dazu gekommen war, wissen die beiden nicht, vermuten aber, dass sie aus den Reihen ihrer Community vorgeschlagen wurden. Inzwischen hat der Kanal schon mehr als 6700 Follower. Und von denen kommt dann auch immer wieder etwas zurück, zum Beispiel Vorschläge für weitere Ausflugsziele.

Weitere Informationen: Instagram: https://www.instagram.com/ausflugs_tipps/, Homepage: https://www.ausflugs-tipps.com/