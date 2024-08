Ausflugstipp bei Altensteig: Das hat der Naturlehrpfad Spielberg zu bieten

26 Am Start- und Endpunkt des Naturlehrpfads steht ein Pfeiler mit einem kleinen Türchen und der Frage, wer für den Schutz der Natur verantwortlich ist. Redaktionsvolontär Thomas Rahmann öffnet die Tür und erkennt dahinter sich selbst. Foto: Rahmann, Fotomontage: Helber

Zwischen Waldrand, Wiese und Bach entlang führt der Naturlehrpfad Spielberg. Die ruhig gelegene idyllische Landschaft in ihrer Vielfalt der verschiedenen Lebensräume, lädt zum Schlendern, aber auch zum Erkunden ein. Es gibt Infos über Heilpflanzen, Sturmflächen, Tiere und Pilze.









„In Ruhe genießen“, lese ich als Tipp auf einem Schild am Parkplatz beim Bömbachsee zu „Wandern und Radfahren rund um den Spielberg“. An diesem Donnerstagmorgen, an dem ich den Naturlehrpfad begehe, begegnen mir viele Spaziergänger. Die wenigsten von ihnen beachten die zahlreichen Infotafeln, kennen diese vielleicht schon – die weite Lichtung, die Wildblühwiesen, die Schatten spendenden Waldbäume am Waldrand, der sanft dahinrinnende Bach sind schon für sich ein Genuss und ein Erlebnis.