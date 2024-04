Das Wetter lockt am 1. Mai nach draußen – doch welche Gaststätten zwischen Schwarzwald, Baar, Heuberg und Zollernalb haben eine Gartenwirtschaft oder sogar einen Biergarten? Wir haben eine Auswahl an Locations zusammengestellt.

Der Biergarten Rauschbart in Horb im Kreis Freudenstadt bietet sagenhafte Blicke auf’s Neckartal, das Rottweiler Bettlinsbad hat einen großzügigen Außenbereich zwischen Wäldern und Wiesen, die „Ölmühle“ am Schömberger Stausee im Zollernalbkreis lockt mit original schwäbischer Hausmannskost – diese und weitere Einkehrmöglichkeiten finden Sie in unserer Übersicht.

Kleiner Tipp vor dem Besuch: Checken Sie die Websites der Betreiber, ob am Tag der Arbeit auch wirklich geöffnet ist.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Traditionelle bayerische Gerichten werden im Biergarten im „Wildpark“ in Villingen-Schwenningen angeboten. Das Gasthaus liegt am Rand vom Stadtbezirk Schwenningen, nicht weit entfernt vom Wildgehege Natzental.

Mitten im Grünen sitzen Gäste im Biergarten vom Gasthof Breitbrunnen zwischen Villingen und Unterkirnach. Der Gasthof ist ideal gelegen für Wanderer und bietet vor allem regionale Gerichte.

Auf regionale Produkte setzen auch die Betreiber vom Naturgasthof Ölmühle Hirzwald in Triberg. Neben der Gaststube gibt es eine Terrasse - dort werden allerdings keine Tische reserviert.

Ebenfalls ein Ausflugsziel ist das „Waldcafé“ mit Panoramaterrasse in Bad Dürrheim. Die Betreiber legen auf familiäre Atmosphäre wert und servieren unter anderem Brot, Kuchen und Torten aus der eigenen Backstube.

Im Schlosspark in Donaueschingen befindet sich der Biergarten des Parkrestaurants. Direkt daneben ist eine Minigolf-Anlage sowie das Donaueschinger Freibad.

Hinter dem Haus liegt der Biergarten vom Gasthaus Dorfwirt in St. Georgen. Serviert wird gutbürgerliche und bayerische Küche.

Kreis Rottweil

Der Brauereigasthof Zum Pflug in Rottweil bietet neben Bier regionale, schwäbische Speisen an. Große Kastanien- und Lindenbäume spenden im Biergarten des Gasthofs an heißen Tagen Schatten.

Bei gutem Wetter hat der Biergarten auf dem Hofgut Neckarburg in Rottweil geöffnet. Das Hofgut-Team bietet neben Getränken eine kleine Vesperkarte, zudem sonntags Kaffee und Kuchen, an.

Das Rottweiler Bettlinsbad bietet zwischen Wäldern und Wiesen einen großzügigen Außenbereich mit vielen schattigen, aber auch zahlreichen sonnigen Plätzen. Die Wirte legen großen Wert auf frische und regionale Speisen.

Die Pizza- und Kebab-Stube Leos in Hardt bietet ihren Gästen seit vergangenem Jahr einen Biergarten. In dem Außenbereich finden rund 60 Gäste Platz.

Wer auf dem Neckartalradweg einen schönen Halt sucht, wird in Deißlingen fündig: Der Gasthof Bären hat einen schönen Biergarten.

Das Café im Schloss in Sulz-Glatt serviert bei schönem Wetter im großzügigen Außenbereich seine weit bekannten Kuchen und Torten - mit dem Wasserschloss als Hintergrundkulisse.

Zollernalbkreis

Wer an Sonnentagen Schatten sucht, der kann im Biergarten des Hofguts Domäne in Hechingen unter einem Sonnendach entspannen. Vor Ort gibt es außerdem einen Adventure-Golfplatz und einen Streichelzoo.

Direkt am Premiumwanderweg Schloßfelsenpfad in Albstadt befindet sich der Gasthof Fohlenweide. Es gibt eine Sonnenterrasse sowie ein Kinderspielplatz in unmittelbarer Nähe des Hauses. Serviert wird schwäbische Küche.

Das „Waldheim“ in Albstadt ist ein Biergarten-Klassiker. Es hat eine tolle Ausgangslage für Ausflüge: Vor befindet sich unter anderem eine Minigolf-Anlage, ein Abenteuerspielplatz und ein Kletterpark.

Eine Burg als Hintergrundkulisse - das bietet der Biergarten auf der Burg Hohenzollern in Bisingen. Der Biergarten bietet durch seine Lage auf dem Burgareal eine ganz besondere Atmosphäre. Da er sich auf dem kostenpflichtigen Museumsgelände befindet, müssen Gäste allerdings reguläre Eintrittskarten für die Burg kaufen, um dort einkehren zu können.

Mitten in Balingen bietet das „Paulaner’s“ eine Terrasse mit großen Sonnenschirmen. Die Speisekarte bietet typische Brauhaus-Gerichte.

Seit mehr als 60 Jahren gibt es die „Ölmühle“ am Schömberger Stausee. Serviert wird original schwäbische Hausmannskost. Bei Schönwetter ist der Biergarten mit angrenzendem Kinderspielplatz geöffnet.

Kreis Freudenstadt

Er zählt zu Deutschlands schönsten Biergärten: der „Rauschbart“ in Horb. Zahlreiche Sitzplätze mit Blick aufs Neckartal laden zum Verweilen ein.

Der Landgasthof Untere Mühle in Alpirsbach-Ehlenbogen liegt mitten im Schwarzwald - zwischen Alpirsbach und Freudenstadt. Er ist von Wald und Wiesen umgeben und liegt direkt am Themenweg Flößerpfad.

Erst 2023 wurde das „Ochsengärtle“ in Waldachtal-Tumlingen eröffnet. Der großzügig bemessene Außenbereich ist besonders idyllisch gestaltet: Den Besucher erwartet eine romantische Umgebung im Berghüttenstil, umrahmt von Natursteinmauern. Die Speisekarte setzt sich aus regionalen Erzeugnissen zusammen.

Auf über 1000 Metern liegt die Grinde-Hütte in Seebach - unterhalb des Hornisgrinde-Aussichtsturmes direkt im Wandergebiet. Die Hütte bietet Panorama-Ausblicke ins Rheintal und zu den Vogesen.

Eine Sonnen-Terrasse bietet das „Waldcafé“ im Freudenstädter Stadtwald. Vom Wanderparkplatz Teuchelwald sind es 20 Minuten zu Fuß zu der Wanderhütte.

Die Berghütte Lauterbad liegt hoch oben am Skilift Stokinger in Freudenstadt. Die Holzhütte bietet auf einer großen Panoramaterrasse Platz für rund 140 Personen. Die Hütte ist nur zu Fuß erreichbar - vom Parkplatz am Zollernblick sind es rund 800 Meter.

Regionale Küche, schwäbische und badische Vesper sowie hauseigene Torten und Kuchen werden beim „Friedrichs am Kienberg“ serviert. Die Hütte hat eine große Sonnenterrasse mit Blick auf Freudenstadt.

Als modernes Ausflugslokal im heimischen Schwarzwaldstil wird die „Tannen-Stub“ in Loßburg-Ödenwald von der Schwarzwald Tourismus GmbH beschrieben. Vor dem Blockhaus gibt es einen Biergarten.

In Baiersbronn betreiben gleich zwei 5-Sterne-Hotels Wanderhütten: Es gibt die Blockhütte der „Traube Tonbach“ oberhalb der „Traube“. Zudem unterhält das Hotel Bareiss die „Sattelei“ zwischen Mitteltal und dem Tonbachtal sowie den Forellenhof Buhlbach im Landschaftsschutzgebiet Buhlbach.

Kreis Calw

Der Biergarten vom „Wanderheim Zavelstein“ liegt mitten im Naturschutzgebiet. Die beliebte Fernwanderstrecke Ostweg führt direkt daran vorbei. Die Gäste erwarten schwäbische Klassiker und verschiedene Spätzle-Variationen.

Zwischen Kaltenbronn-Wildseemoor und Bad Wildbad-Sommerberg liegt die Waldgaststätte Grünhütte. Dort werden hungrige Wanderer, Mountainbiker und Skifahrer mit schwäbischen Spezialitäten versorgt. An schönen Tagen ist der Andrang oft groß, hier müssen Gäste manchmal Geduld mitbringen.

Unter anderem bei Bikern beliebt ist der Gasthof zum Seeheiner in Nagold. Dort sitzen die Gäste im Außenbereich mit Blick auf die Nagoldtalsperre.

Tolle Sitzgelegenheiten im Freien bietet auch das Brauhaus Schönbuch in Calw. Auf der Terrasse gibt es rund 200 Sitzplätze - ein Teil der Gäste sitzt dabei auf einem Balkon direkt neben der Nagold.

Das Wirtshaus zum Grünen Baum in Altensteig bietet seinen Gästen draußen einen Biergarten. Auf der Speisekarten finden sich gutbürgerliche, schwäbische Gerichte.

Zum Gasthof Hasen in Wildberg gehört die „Gartenlaube“ - ein Biergarten und Gartenrestaurant. Sie liegt unter großen Kastanienbäumen.