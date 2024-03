Im Frühjahr geht es wieder raus in die Natur und rein ins Erlebnis. Wohin aber mit der ganzen Familie? Ein Überblick über die kleinen Freizeitparks im Schwarzwald und auf der Alb - was sie kosten und was sie bieten.

Nach einem schneearmen, aber nassen Winter zieht es die Menschen wieder raus in die Natur. Bummeln, wandern und Spaß haben ist angesagt. Wohin aber, wenn schöne Spazierstrecken nicht reichen?

Die Freizeitpark-Dichte in Baden-Württemberg ist groß: Europa-Park, Tripsdrill, Ravensburger Spieleland, Schwaben-Park - alles Einrichtungen, in denen die Familie locker einen ganzen Tag verbringen können. Und entsprechend viel dafür ausgeben müssen.

Aber auch die Region hat einige Freizeit-Einrichtungen zu bieten, die sich hinter den großen Vorbildern nicht verstecken müssen. Nachfolgend kleine Parks für unternehmungslustige Familien - wem sie gefallen, was sie bieten und was sie kosten.

Abenteuerwald Bad Wildbad

Der Bad Wildbader Abenteuerwald liegt in unmittelbarer Nähe zum Baumwipfelpfad. Foto: Jänsch

Zu den bekanntesten Attraktionen der Gemeinde Bad Wildbad zählen eindeutig der Baumwipfelpfad sowie die Hängebrücke. Weniger bekannt, aber nicht weniger spannend - vor allem für Kinder - ist der Abenteuerwald mit mehr als 20 abwechslungsreichen Attraktionen. Zu den Highlights gehören eine Seilbahn mit vier Bahnen, Kletterstationen sowie ein Lufttrampolin. Auf dem großen Spielplatz gibt es zudem viele Sitzmöglichkeiten und Picknickplätze.

Preise: Kinder ab drei Jahren 8 Euro, Familienticket 22 Euro

Öffnungszeiten: Freitag bis Montag 10 - 18 Uhr, in den Schulferien täglich geöffnet

Mehr Informationen unter www.bad-wildbad.de/de/abenteuerwald

Freizeitpark Rotfelden

Tiere und Natur erleben sowie Spaß haben - das können vor allem die kleinen Besucher im Freizeitpark in Rotfelden. Einige „Bewohner“ des einstigen Kamelhofs können noch besucht und gestreichelt werden. Daneben gibt es exotische Bäume, Spielplatz und ein Insektenhotel. Sportlich Ambitionierte können zudem ihr Glück beim Fußballgolf versuchen. Wer nach so viel Action hungrig und durstig ist, darf sich auf die angrenzende Gastronomie mit Biergarten freuen.

Preise: Tageskarte Kinder 6 Euro, Erwachsene 8 Euro; Fußballgolf Kinder 9 Euro, Erwachsene 12 Euro (nur Barzahlung möglich)

Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag sowie an Brücken- und Feiertagen 10 - 21 Uhr

Mehr Informationen unter www.freizeitpark-rotfelden.de

Wildpark Pforzheim

Auf rund 16 Hektar Fläche verteilt, leben im Pforzheimer Wildpark zahlreiche, vor allem einheimische und europäische Tierarten wie Damwild, Gemsen und Steinböcke, Wildschweine, Störche, Gänse und viele Fische. Auf die kleinen Gäste warten neben Vogelstimmenwand und Baumlehrpfad auch ein Streichelzoo sowie Kinderbauernhof. Wer da noch nicht genug hat, kann sich auf zwei großen Spielplätzen austoben. Idyllisch im Wald unter schattenspendenden Bäumen gelegen, barrierefrei und selbst für den ganz kleinen Geldbeutel empfehlenswert. Hunde an der Leine dürfen mitkommen.

Preise: Eintritt frei, aber kostenpflichtiges Parkplatzticket (Montag bis Freitag 3 Euro, Samstag, Sonntag und Feiertag 5 Euro für je 3 Stunden)

Öffnungszeiten: täglich 7 - 20 Uhr

Mehr Informationen unter www.pforzheim.de/freizeit/wildpark-pforzheim.html

Seerosengarten Balingen

Kleine Besucher können im Seerosengarten unter anderem eine Zwergen-Miniaturwelt bestaunen. Foto: Kübler

Urspünglich in den 70er-Jahren eröffnet, war der Seerosengarten in Balingen-Engstlatt über Jahrzehnte ein beliebtes Ausflugsziel, ehe er geschlossen wurde. Erst in den vergangenen Jahren wurde der kleine Park mitten im Wald aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Natur und Spaß für Kita- und jüngere Grunschulkinder - so lässt sich die Attraktion in wenigen Worten beschreiben. Auf dem Seerosenteich kann man Tretboot fahren oder mit der Seilbahn darüber gleiten, Gold waschen, Gokart fahren, Sandburgen bauen und eine Miniatur-Landschaft samt Eisenbahn bestaunen.

Preise: Tageskarte Kinder 6,80 Euro, Tageskarte Erwachsene 6,20 Euro. Zusätzliche Gebühren für einige Attraktionen (Wertmünzen)

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 14 – 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 10 – 18 Uhr. In den Schulferien täglich 10 – 18 Uhr

Mehr Informationen unter www.seerosengarten-balingen.de

Traumland Bärenhöhle

Das Traumland in Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb ist ein Freizeitpark, der sich vor allem an Eltern mit Kindern im Kita- und Grundschulalter richtet. Eine Eisenbahn, eine Gokart-Bahn und ein Riesenrad befinden sich unter anderem auf der Bärenhöhle. In diesem Jahr wird der Park 50 Jahre alt und „schenkt“ sich zum Jubiläum seine erste richtige Achterbahn. Zum Saisonstart war der „Wichtelexpress“ aber noch nicht fertig, erst im Mai soll die Eröffnung stattfinden.

Preise: Kinder und Erwachsene ab 3 Jahren zahlen 24,90 Euro (Sondertarif 21,90 Euro)

Öffnungszeiten: Ab 24. März 10 – 17 Uhr, ab 1. April 10 – 18 Uhr

Mehr Informationen unter www.freizeitpark-traumland.de

Stausee Schömberg

Neben Miniaturdorf, „Zügle“ und Streichelzoo gibt es am Schömberger Stausee auch einen Bootsverleih. Foto: Kübler

Bei schönem Wetter kann man von März bis November das Miniaturdorf und den angrenzenden Streichelzoo am Schömberger Stausee besuchen. Beides ist frei zugänglich und kostet keinen Eintritt. Zusätzliche Angebote wie die Kindereisenbahn, die Pferderennbahn oder der Autoscooter sind kostenpflichtig.

Am angrenzenden Stausee selbst kann man den Tag mit Picknicken, Spazierengehen oder Bootfahren verbringen – und an warmen Sommertagen auch darin schwimmen. Restaurants mit Biergarten und Spielplatz gibt es in der Nähe.

Preise: Eintritt umsonst, Attraktionen im Miniaturdorf kosten pro Fahrt

Öffnungszeiten: Bei schönem Wetter täglich von 11.30 – 21 Uhr

Mehr Informationen unter www.stadt-schoemberg.de

Adventure-Golf Freudenstadt

Minigolf war gestern, heute ist Adventure-Golf angesagt. 18 Bahnen laden auf dem Platz in Freudenstadt zu einer Reise an die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt ein - sei es der größte Marktplatz Deutschlands, der Friedrichsturm. Natürlich ist auch alleine Golfen möglich, so richtig Spaß aber macht es erst in der Gruppe.

Preise: Kinder 5 - 8,50 Euro, Jugendliche ab 16 und Erwachsene 10 Euro

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 13 - 19 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 11 - 19 Uhr

Mehr Informationen unter adventure-golf-freudenstadt.de

Alternativer Wolf- und Bärenpark Schwarzwald

Auch Bärin Franca lebt im Park in Bad Rippoldsau-Schapbach. Foto: Alternativer Wolf- und Bärenpark

Wolf, Bär und Luchs aus nächster Nähe kann man im Alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach erleben. Bei dem Park handelt es sich um ein Wildtier-Schutzprojekt der Stiftung für Bären. Tiere aus schlechter Haltung finden dort ein neues Zuhause und können von Spazierwegen aus beobachtet werden. Kleinere Besucher dürfen sich an Forscherpfad und einem Naturspielplatz erfreuen, außerdem gibt es verschiedene Grillplätze.

Preise: Kinder und ermäßigt 10 Euro, Erwachsene 12 Euro

Öffnungszeiten: täglich von 10 - 18 Uhr, im Winter 10 bis 16 Uhr

Mehr Informationen unter www.baer.de/projekte/alternativer-wolf-und-baerenpark-schwarzwald

Tatzmania Löffingen

Zu Besuch bei den Löwen im Freizeitpark Tatzmania. Foto: Archiv

Tatzmania - das bedeutet Zoo und Freizeitpark in einem. Der frühere Schwarzwaldpark bietet eine der größten Raubtieranlagen Europas, auf rund 46 Hektar sind unter anderem Tiger, Löwen und Wölfe, außerdem Zebras, Wallabys und Berberaffen beheimatet. Daneben warten viele Attraktionen auf abenteuerlustige Besucher, unter anderem ein Affenflieger, Freefall Tower, eine Jeep Safari und ein Wellenflieger.

Preise: Kinder ab vier Jahre 21 Euro, Jugendliche ab zwölf und Erwachsene 24 Euro

Öffnungszeiten: täglich 10 - 17 Uhr

Mehr Informationen unter www.tatzmania.com

Lochmühle Eigeltingen

Die Lochmühle Eigeltingen - das ist ein mehrere Jahrhunderte alter Bauernhof, der heute als kleiner Freizeitpark für alle Altersgruppen bekannt ist. Klettern, rutschen und spielen können die Kleinsten auf einem großen Abenteuerspielplatz. Im angrenzenden Streichelzoo gibt es Bauernhoftiere aus nächster Nähe zu entdecken - inklusive Tierfutter aus dem Automaten. Dort können die Kleinen auch gegen ein kleines Entgelt Mini-Traktor oder Mini-Quad fahren. Auch Ponyreiten und Zügle-Fahren ist möglich. Im Damwildgehege kann man Waldtiere in ihrer natürlichen Umgebung kennen lernen. Damit die kostenlosen Attraktionen erhalten werden können, ist die geschäftsführende Familie auf Einnahmen im angegliederten Gastrobetrieb angewiesen. Selbst mitgebrachtes Essen ist daher verboten.

Preise: Eintritt frei, Fahrattraktionen kosten pro Fahrt zwischen 2 und 4 Euro

Öffnungszeiten: Erlebnispark täglich ab 13 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr, in den Schulferien täglich ab 11 Uhr

Mehr Informationen unter www.erlebnisgastronomie.de/ausflugsziel/erlebnispark

Funny World Kappel-Grafenhausen

In der Funnyfantbahn können schon die ganz Kleinen alleine fahren. Foto: Funny World

Der Familien-Freizeitpark Funny World richtet sich an Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren und bietet mehr als 50 Attraktionen, Fahrgeschäfte und Spiele. Die Einrichtung ist im mexikanischen Stil gestaltet und hat neben einer Oldtimer-Bahn auch kleine Züge, Hüpfburgen und Trampoline im Angebot. Nervenkitzel versprechen der Flying Sombrero und der Mountain-Splash. Im dazu gehörigen Restaurant gibt es neben herzhaften Speisen auch Süßes.

Preise: Besucher ab drei Jahre 18,50 Euro (Vorab Online-Buchung erforderlich)

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 10 - 18 Uhr, in den Schulferien täglich geöffnet

Mehr Informationen unter www.funny-world.de/home