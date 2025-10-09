Ausflug SSV Tennenbronn: Einblicke in Bierproduktion erhalten

1 Die Schützen genossen einen Einblick in die Privatbrauerei Waldhaus. Foto: SSV Tennenbronn Der SSV Tennenbronn besichtigte die Privatbrauerei Waldhaus im Südschwarzwald.







Während eine erste Gruppe von einer sympathischen Führerin in breiter südbadischer Mundart in die Kunst des Bierbrauens und in die Abläufe einer Brauerei eingeführt wurden, erfuhr die zweite Gruppe von ihrem Führer alles über den schwierigen Biermarkt, die verschiedenen Sorten Waldhaus-Bier, das Selbstverständnis der Eigentümerfamilie, was die Qualität eines Bieres ausmacht, und die unterschiedliche Arbeitsweise einer Privatbrauerei im Vergleich zu den Großen der Branche. Wie sehr hat man dann, nach anderthalb spannenden Stunden, das frisch gezapfte Zwickl-Pils im Reifekeller genossen. Einer hat sich sogar nach alter, bayerischer Sitte – zumindest hat er das behauptet – direkt unter den Zapfhahn gebeugt, um seinen Durst zu stillen. Das war gar nicht nötig, denn es gab auch so ausreichend Nachschub.