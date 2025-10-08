Wo man „feinheimisch“ speist und behaglich wohnt: Stabübergabe und hundert Jahre „Mühle zu Gersbach“. Eine Exkursion auf Schopfheims Sonnenterrasse.
Nach einer schönen Wanderung rund um den Glaserkopf sitzen wir bei Kaffee und hausgemachtem Apfelstreuselkuchen im „Stübli“, wo neben dem Kachelofen die Wurlitzer Musikbox steht und in einer Vitrine Martins „Schnaps-Pfifli“ und andere Souvenirs ausgestellt sind. Am blankgescheuerten Holztisch sitzt uns gegenüber Martin Buchleither, Senior-Gastgeber des Naturpark-Hotels Mühle zu Gersbach.