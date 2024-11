Ausflug nach Bad Wildbad: Lichterzauber auf dem Baumwipfelpfad – das gibt es zu wissen

Der Lichterzauber am Baumwipfelpfad in Bad Wildbad startet am 30. November. Dann sorgen rund 300.000 Lichter wieder für eine besondere Atmosphäre. Unsere Redaktion hat zusammengestellt, was es bei einem Besuch vor Ort zu beachten gibt.

Hunderttausende Lichter erleuchten demnächst den Baumwipfelpfad auf dem Sommerberg im Nordschwarzwald. Dort erwartet die Besucher eine besondere Stimmung, denn die Kulisse in Bad Wildbad – mitten im Schwarzwald und über den Wipfeln - wird mit zahlreichen warm-weißen Lichterketten geschmückt sein und für eine magische Atmosphäre sorgen.

Ein weiteres Highlight seien die glitzernden Tierfiguren, die die Besucher über den Pfad begleiten, heißt es in einer Mitteilung der Erlebnis-Akademie, den Betreibern des Baumwipfelpfades auf dem Bad Wildbader Sommerberg.

Wann ist der Lichterzauber geöffnet?

Vom 30. November bis zum 2. Februar 2025 ist der Lichterzauber zu erleben. Geöffnet ist von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 13 Uhr bis 20 Uhr. Nach den Weihnachtsfeiertagen - vom 27. Dezember bis 6. Januar - ist der Baumwipfelpfad sogar täglich beleuchtet. Der Ausflug zum Baumwipfelpfad lohnt sich für Erwachsene und Kinder. Einen Besuch empfehlen die Betreiber ab der Dämmerung, also ab circa 16 Uhr. Der letzte Einlass ist um 19 Uhr.

„Wir hoffen auf viele schöne Wintertage mit viel Schnee“, so Tino Klein, Marketing-Mitarbeiter des Baumwipfelpfads. Grundsätzlich sei das Besucheraufkommen beim Lichterzauber stark witterungsabhängig. Wer jedoch einen Ausflug dorthin machen möchte und darauf bedacht ist, dass nicht zu viel los ist, sollte den Baumwipfelpfad eher an einem Donnerstag besuchen, empfiehlt Klein.

Was kostet ein Besuch?

Für den Lichterzauber gelten die regulären Baumwipfelpfad-Eintrittspreise ohne Aufpreis. Ein Ticket für Erwachsene kostet 12,50 Euro. Kinder unter sechs Jahren sind frei, ab sechs bis 14 Jahre kosten Kinder 10,50 Euro. Wer die Rutsche nutzen will, zahlt pro Rutschpartie zwei Euro. Ab 2025 werden die Preise erhöht. Alle Infos zu Familientickets, Gruppenpreisen und Jahreskarten gibt es hier.

Auch tierische Besucher ziehen am Baumwipfelpfad ein. Foto: © Erlebnis Akademie AG/Baumwipfelpfad Schwarzwald

Wie komme ich am besten zum Baumwipfelpfad?

Mit dem Auto, Bus oder Camper ist das Ausflugsziel gut zu erreichen. Der Baumwipfelpfad liegt verkehrsgünstig in Bad Wildbad, etwa 25 Kilometer südlich von Pforzheim.

Wer mit dem Zug anreist, fährt am besten über Karlsruhe oder Stuttgart bis Pforzheim. Von dort aus geht es mit der Stadtbahnlinie S6, der Enztalbahn, weiter bis zur Haltestelle Uhlandplatz (Sommerbergbahn) in Bad Wildbad. In direkter Nähe befindet sich die Talstation der Bergbahn. Von dort aus bringt einen die Standseilbahn auf den Sommerberg.

Eine einfache Fahrt mit der Sommerbergbahn kostet für Erwachsene 5,50 Euro. Kinder (von sechs bis 14 Jahre), Fahrräder und Hunde kosten 3,50 Euro. Erwachsene zahlen für die Hin- und Rückfahrt acht Euro, Kinder fünf Euro. Unter sechs Jahren ist die Fahrt kostenlos.

Wo kann ich parken?

Alle, die mit dem Auto anreisen haben die Möglichkeit auf dem kostenpflichtigen Parkplatz Sommerberg zu parken. Dieser liegt etwa fünf bis zehn Gehminuten vom Eingang des Baumwipfelpfads entfernt. Die Anschrift lautet Peter-Liebig-Weg 12, 75323 Bad Wildbad.

Weitere Parkmöglichkeiten gibt es direkt in zentral gelegenen Parkhäusern in Bad Wildbad. Die Parkhäuser sind alle maximal zehn Gehminuten von der Sommerbergbahn entfernt. Auch in der Ladestraße (kostenpflichtig), beim Sportplatz Bad Wildbad und beim Parkplatz Marienruhe kann geparkt werden.

Natürlich können die Besucher des Lichterzaubers auch in Bad Wildbad parken und dann über den Zickzack-Weg, Einstieg Vital Therme, auf den Sommerberg laufen. Der Fußweg ist etwa zwei Kilometer lang und der Aufstieg dauert etwa eine Stunde.

Direkt gegenüber des Restaurants Auerhahn auf dem Sommerberg stehen vier Parkplätze für Menschen mit Behinderung bereit. Von dort aus kann der Baumwipfelpfad über einen barrierearmen Zugang erreicht werden.

Sind Hunde erlaubt?

Hunde und andere Tiere sind auf dem Pfad nicht erlaubt. Davon ausgenommen sind Behinderten-Begleithunde und Betreuungsassistenzhunde.

Rund 300.000 Lichter sorgen für eine besondere Atmosphäre. Foto: © Erlebnis Akademie AG/Baumwipfelpfad Schwarzwald

Ist der Lichterzauber bei schlechtem Wetter geöffnet?

So richtig weihnachtlich wird es auf dem Baumwipfelpfad, wenn es schneit. Bei Schneefall wird der Pfad geräumt und ist begehbar. Auch bei Regen ist er geöffnet.

Allein bei Gewitter, Hagel, Sturm und Eis behalten sich die Betreiber vor, den Pfad aus Sicherheitsgründen zu schließen.

Ist der Baumwipfelpfad barrierefrei?

Menschen, die einen Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen dabei haben, können den Pfad problemlos begehen. Sowohl der Baumwipfelpfad, als auch der Aussichtsturm haben keine Stufen. „Der Pfad selbst bietet bei einer maximalen Steigung von 6 Prozent immer wieder Ruhezonen ohne Steigung, an denen gerastet werden kann“, heißt es auf der Webseite des Baumwipfelpfads.