Ausflug in den Schwarzwald: Zoll stoppt Familie – Metallschlagstock und Drogen dabei

1 Zollbeamte haben eine Familie angehalten. Foto: Stratenschulte/Julian Stratenschulte

Eine Familie aus der Schweiz will einen Ausflug in den Schwarzwald machen. Unterwegs ist sie mit einer Stahlrute und Drogen.









Auf dem Weg zu einem Familienausflug in den Schwarzwald ist eine Autofahrerin mit mehr als 30.000 Schweizer Franken in bar und einer Stahlrute unterwegs gewesen. Die Frau, die mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern im Auto saß, wurde vergangene Woche von Zollbeamten gestoppt, wie es in einer Mitteilung des Zolls hieß. Die Beamten kontrollierten nach eigenen Angaben das Auto, das aus der Schweiz kam, in Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis.