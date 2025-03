Seinen Kindern und Jugendlichen will der Skiclub Straßberg mehr bieten als heimisches Skivergnügen – die Schneelage lässt es kaum noch zu. Im voll besetzten Reisebus sind daher mehr als 40 junge Wintersportbegeisterte und ihre Betreuer ins Skigebiet Söllereck bei Oberstdorf im Allgäu gefahren.

Während die jüngeren Teilnehmer unter Anleitung der vereinseigenen Skischule Fortschritte machten, nutzten die erfahreneren Jugendlichen die Chance, selbstständig das Skigebiet zu erkunden. Besonders beliebt war die gemeinsame Mittagspause im Berghaus Schönblick.

Am Nachmittag ging es nochmals auf die Pisten. Die Vorbereitungen für die nächste Skiausfahrt laufen bereits. Am Samstag, 22. März, steht die Après-Ski-Ausfahrt zur DJ Ötzi Gipfeltour ins Montafon an. Anmeldungen unter www.skiclub-strassberg.de/termine.