Am Freitagnachmittag ging es Richtung Pfalzgrafenweiler, wo der KSV im Haus Edelweiler campierte.

Bei einer Schnitzeljagd wurde auch die Geschicklichkeit der Teilnehmer getestet. Am Samstag ging es im Besucherbergwerk Hallwangen in die Grube „Himmlisch Heer“ und anschließend stand ein Schwimmbadbesuch auf dem Programm.

Besuch im Freizeitpark

Abends wurde dann gemeinsam am Lagerfeuer gegrillt. Nachdem am Sonntagmorgen die Zimmer ausgeräumt wurden, war das nächste Ziel der Freizeitpark Enzklösterle, in dem sich eine 1500 Meter lange Riesenrutschbahn ins Tal schlängelt.

Mit vielen Eindrücken und Erlebnissen ging dann am Nachmittag die KSV Jugendfreizeit zu Ende, und es wurde die Heimreise nach Winzeln angetreten.