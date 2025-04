Mit großer Vorfreude machten sich die Schüler zusammen mit ihren Lehrkräften auf den Weg zur Feuerwache, um einen spannenden Einblick in die Arbeit der Feuerwehrleute zu erhalten.

Nach der freundlichen Begrüßung durch einen Feuerwehrmann wurde den Kindern zunächst erklärt, welche Aufgaben die Feuerwehr hat. Neben dem Löschen von Bränden gehört dazu auch die Rettung von Menschen und Tieren, das Bergen von Fahrzeugen nach Unfällen und der Schutz vor Gefahrenstoffen.

Besonders beeindruckt waren die Schüler von der Vorführung der Feuerwehrfahrzeuge.

Die Schüler durften die großen Löschfahrzeuge aus nächster Nähe betrachten und sogar in ein Feuerwehrauto einsteigen. Ein besonderes Highlight war die Demonstration, wie ein Feuerwehrmann sich in kürzester Zeit mit seiner Schutzkleidung und Atemschutzausrüstung ausrüstet.

Anschließend wurde den Kindern gezeigt, wie ein Feuerwehrschlauch funktioniert. Mit großer Begeisterung durften sie selbst einmal den Schlauch aus- und wieder zusammenrollen. Dabei erklärten die Feuerwehrleute auch, wie wichtig es ist, im Notfall Ruhe zu bewahren und schnell die 112 zu wählen.

Zum Abschluss gab es eine Fragerunde, in der die Kinder all ihre neugierigen Fragen stellen konnten. Der Feuerwehrmann beantwortete sie geduldig und gab wertvolle Tipps für den Brandschutz zu Hause und in der Schule.

Mit vielen neuen Eindrücken und großem Respekt für die wichtige Arbeit der Feuerwehr kehrten die Klassen zurück zur Schule. Der Besuch war nicht nur spannend, sondern auch lehrreich und ein unvergesslicher Tag für alle Beteiligten.