6 Die Schwäbische Alb ist auch im Winter ideales Terrain für Wanderungen. Foto: Albstadt/Schneewalzer

Verschneite Wacholderheiden, schneebedeckte Felder und malerische Ausblicke: Die Schwäbische Alb bietet die perfekte Kulisse für winterliche Wanderungen. Wir geben Tipps für die schönsten Touren.















Die Schwäbische Alb ist nicht nur in den Sommermonaten beliebtes Ausflugsziel. In der kalten Jahreszeit lässt sich die Hochebene noch einmal ganz neu entdecken. Zahlreiche Winterwanderwege schlängeln sich dann durch schneebedeckte Felder, vorbei unter verschneiten Baumwipfeln und geben immer wieder den Blick frei bis in die Alpen.