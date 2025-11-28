Ausfall von Straßenlampen: Stadt meldet Kabelschaden in Birkenweg und Steinenweg

1 „Der Werkhof ist vor Ort und arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der Störungen“, betont die Stadt. Foto: TheOtherKev/Pixabay In beiden Straßen kommt es dadurch zu Ausfällen mehrerer Straßenlampen.







Im Birkenweg sowie im Steinenweg ist ein Kabelschaden aufgetreten. Das meldet die Stadt. In beiden Straßen kommt es dadurch zu Ausfällen mehrerer Straßenlampen. „Der Werkhof ist vor Ort und arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der Störungen, um die Beleuchtung schnellstmöglich wiederherzustellen“, heißt es. „Zusätzlich bestehen noch kleinere Kabelschäden im Rebmannsweg sowie in der Arendt-Braye-Straße. In diesen Bereichen ist jeweils nur eine einzelne Straßenlampe betroffen“, so die Mitteilung.