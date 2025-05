Ausfahrt endet mit Unfall: Motorradfahrer bei Sturz in Bad Wildbad schwer verletzt

Motorradfahrer bei Sturz in Bad Wildbad schwer verletzt

1 Mit dem Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Mann in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto). Foto: dpa

Bei einem Unfall am Freitagabend in Bad Wildbad ist ein 50-jähriger Motorradfahrer rund 20 Meter weit durch die Luft geschleudert worden. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.









Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr der 50-Jährige am Freitagabend gegen 20.45 Uhr mit seinem Motorrad von Bad Wildbad in Richtung Enzklösterle. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung.