Drei Tage bestes Sommerwetter, sportliche Herausforderungen, traumhafte Ausblicke und geselliges Miteinander: Die Mountainbikegruppe des Skiclubs Schiltach erlebte auf ihrer Ausfahrt rund um Albstadt-Ebingen die Schwäbische Alb in ihrer ganzen Vielfalt – und kehrte mit unvergesslichen Eindrücken zurück.

Die Region rund um Albstadt gilt laut Mitteilung als echtes Eldorado für Mountainbiker. Die Touren der Schiltacher führten dabei nicht selten über die legendären Trails des Albstadt-Bike-Marathons – abwechslungsreich, sportlich fordernd und landschaftlich reizvoll, heißt es weiter.

Am ersten Tag startete die Gruppe in Albstadt-Ebingen und fuhr über Margrethausen, Laufen an der Eyach und Meßstetten – wo im weiteren Verlauf eine verdiente Rast eingelegt wurde – bevor es weiter rund um Ebingen ging.

Blick auf Burg Hohenzollern

Der zweite Tag stand im Zeichen großartiger Ausblicke: Mehr als 1000 Meter über dem Meeresspiegel ging es in Richtung Hechingen, entlang dem Albtrauf zur beeindruckenden Aussicht am Zeller Horn. Von dort bot sich ein einzigartiger Blick auf die majestätische Burg Hohenzollern. In einem idyllischen Hofgarten unter einem schattigen Nussbaum wurden die Biker mit Grillwürsten, Käse und kühlen Getränken bestens versorgt.

Zum Abschluss am dritten Tag führte die Route über Winterlingen und Veringendorf nach Sigmaringen, wo eine Einkehr neue Kräfte spendete. Die Rückfahrt über Inzigkofen, das malerische Schmeiental sowie Storzingen und Straßberg brachte die Gruppe schließlich zurück nach Albstadt-Ebingen.

Ein besonderer Zufall

Insgesamt legte die Mountainbikegruppe an den drei Tagen rund 180 Kilometer und 3200 Höhenmeter zurück – und das ohne jegliche Panne. Ein besonderer Zufall: Just an diesem Wochenende feierte die Stadt den 50-jährigen Zusammenschluss ihrer Ortsteile. Die große Bühne des Stadtfestes stand direkt vor dem Hotel – so wurde auch der gesellige Teil der Reise nicht vernachlässigt.