Bereits am Freitagmorgen ging auf der Murgtalbahn zwischen Freudenstadt und Rastatt nichts mehr. Nun ist klar: Noch über das gesamte Wochenende werden Verbindungen ausfallen.

Grund ist die Erkrankung eines Fahrdienstleiters, wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) bereits am Freitagmorgen mitteilte. Der Ausfall kann offenbar nicht kompensiert werden. Die AVG spricht von einem krankheitsbedingten Ausfall im Bereich des Stellwerks Gernsbach.

Dadurch komme es sowohl am Freitagabend, als auch am Samstag, 31. Mai, und am Sonntag, 1. Juni, zu Einschränkungen auf der Murgtalbahn. Betroffen sind die S-Bahnlinien S 8 und S 81 der AVG und auch die Züge der DB.

Bereits am Freitagabend entfallen alle Verbindungen zwischen Freudenstadt und Rastatt nach 23 Uhr.

Am Samstag, 31. Mai, entfallen alle Fahrten vor 10 Uhr und nach 22 Uhr. Zwischen 10 und 22 Uhr können Fahrgäste alle Verbindungen uneingeschränkt nutzen.

Schienenersatzverkehr mit Bussen

Am Sonntag, 1. Juni, stellt sich die Lage ähnlich dar. Es entfallen wiederum alle Fahrten vor 9 Uhr am Morgen und nach 21 Uhr am Abend. Zwischen 9 und 21 Uhr fahren die Bahnen und Züge regulär.

An allen Tagen wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingesetzt.