1 Nicht überall im Zollernalbkreis wurde der Müll abgeholt. (Symbolfoto) Foto: Walzberg/dpa

Das Winterwetter und technische Schwierigkeiten haben am Montag die Müllabfuhr im Zollernalbkreis teils ausgebremst. So sollen betroffene Anwohner reagieren.















Zollernalbkreis - Wieder einmal schuld: Schnee und Glätte. Witterungsbedingt kam es im Zollernalbkreis am Montag zu Verzögerungen im Abfuhrrhythmus – das teilte die Sprecherin des Landratsamts, Marisa Hahn, unserer Redaktion mit. In Albstadt hatte sich eines der Fahrzeuge sogar festgefahren.

Leerung verzögert sich um ein bis zwei Tage

„In der Regel werden die Touren innerhalb der nächsten 24 Stunden nachgefahren“, erklärt Hahn. Vereinzelt könne sich die Leerung der Tonnen „um ein bis zwei weitere Tage verzögern, da neben den nachzuholenden Leerungen immer die aktuellen Leerungen in anderen Bezirken parallel durchgeführt werden müssen“.

Wichtig für die Anwohner: Die Tonnen sollten in diesen Fällen laut Landratsamt am Straßenrand stehen bleiben, bis sie geleert sind. Hahn: „Allerdings so, dass sie den Gehweg nicht blockieren und niemanden gefährden.“