Auseinandersetzungen und Konflikte: Deshalb hatte die Polizei einiges zu tun während der Fasent

Nicht alle Umzüge und Feste liefen in diesem Jahr friedlich ab: Vielerorts kam es zu Streitigkeiten und Körperverletzungen.
Das Polizeipräsidium Offenburg zieht für die diesjährige Fasnacht eine insgesamt positive, jedoch arbeitsintensive Bilanz. Obwohl keine gravierenden Zwischenfälle zu verzeichnen waren, mussten die Beamten der einzelnen Polizeireviere – mit Unterstützung der Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz – durchgehend eine Vielzahl an Einsätzen bewältigen, heißt es in einer Mitteilung.