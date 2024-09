1 Bei einer Auseinandersetzung in Schwenningen kam auch Pfefferspray zum Einsatz. (Symbolfoto) Foto: SiberianPhotographer - stock.adobe.com

An einer Schwenninger Tankstelle ist es in der Nacht auf Montag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen.









Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Nähe der Esso Tankstelle in der Villinger Straße in Schwenningen hat die Polizei Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Dies gab das Polizeipräsidium Konstanz am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt.