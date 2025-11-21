Auseinandersetzung in Schwörstadt: Streit endet im Krankenhaus

1 Das Opfer wurde schwer verletzt und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Foto: Michael Werndorff Eine 60-jährige Frau soll so schwer verletzt worden sein, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.







In der Hauptstraße in Schwörstadt soll es am Donnerstag gegen 16.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der eine Person schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll im Rahmen eines Streits zwischen einem 42-jährigen Tatverdächtigen und seinen Familienangehörigen eine 60-jährige Frau so schwer verletzt worden sein, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag schreibt. Der 42-Jährige flüchtete, konnte aber durch Einsatzkräfte im Rahmen einer großangelegten Fahndung am Bahnhof in Wehr - Brennet vorläufig festgenommen werden, wie es weiter heißt. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, weshalb über diese Meldung hinaus zunächst keine weiteren Auskünfte erteilt werden können, heißt es seitens des Polizeipräsidiums Freiburg abschließend.