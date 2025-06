Zwei Männer haben einen 36-Jährigen am Montagabend in Furtwangen bewusstlos geschlagen und auf ihn eingetreten. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Am Montagabend ist es laut Polizei auf dem Parkplatz eines Lebensmitteleinzelhändlers in der Allmendstraße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.

Ein 36-jähriger alkoholisierter Mann habe nach Zeugenaussagen mehrere Personen auf dem Parkplatz angepöbelt. In der Folge schlugen zwei junge Männer im Alter von 24 und 29 Jahren dem 36-Jährigen ins Gesicht, woraufhin dieser bewusstlos zu Boden fiel. Anschließend traten die Männer auf dem am Boden Liegenden ein.

Nach umgehender Untersuchung und Versorgung durch einen Notarzt brachte ein Rettungsdienst den Verletzten in ein Krankenhaus. Polizeibeamte trafen die alkoholisierten Beteiligten am Einsatzort an und stellten die Personalien fest. Die Polizeibeamten sprachen Platzverweise aus leiteten die Ermittlungen wegen Körperverletzung ein.