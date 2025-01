Auschwitz-Gedenken: Holocaust-Überlebende: Die Demokratie schwankt

3 Margot Friedländer warnt vor Gefahren für die Demokratie. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Margot Friedländer wurde von den Nationalsozialisten ins KZ Theresienstadt verschleppt. Vor dem nationalen Holocaust-Gedenktag warnt sie: «Seid vorsichtig».









Berlin - Vor dem 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz hat die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer vor Gefahren für die Demokratie gewarnt. "Das Wesentliche ist, dass die Demokratie bleibt, die leider in vielen Ländern auch schwankend ist", sagte die 103-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das ist nicht sehr schön, aber so ist es."