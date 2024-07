Auschüsse, Beiräte, Zweckverbände: Wer in Balingen künftig was entscheidet

Wer in Balingen künftig was entscheidet

1 Der frisch eingesetzte Balinger Gemeinderat mit Oberbürgermeister Dirk Abel und Bürgermeister Ermilio Verrengia. Foto: Jessica Müller

Nachdem die scheidenden Mitglieder des Gemeinderats gebührend geehrt und verabschiedet wurden, wurden sogleich die neuen Gremiumsmitglieder offiziell in ihr Amt, beziehungsweise Ämter, eingesetzt.









Von Straßensanierungen über Kita-Beiträge und neue Feuerwehrfahrzeuge: Die Zuständigkeit des Gemeinderats deckt einen großen Bereich ab. Wer in Balingen in Zukunft in welchen Ausschüssen, Beiräten und Zweckverbänden sitzt und damit Einfluss auf diese und unzählige weitere Themenfelder hat, hat der neu eingesetzte Gemeinderat in seiner ersten Sitzung am Dienstagabend entschieden.