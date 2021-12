Drei Corona-Tote in Sancta Maria

Ausbruch mit 34 Fällen in Lahrer Heim

1 Das Caritas-Pflegeheim Sancta Maria im Klostermattenweg ist wegen eines Corona-Ausbruchs derzeit von der Außenwelt abgeschottet. Unter den Bewohnern gibt es drei Todesfälle zu beklagen. Foto: Bender

Bestürzung im Lahrer Pflegeheim Sancta Maria: Knapp drei Dutzend Bewohner und Mitarbeiter sind positiv auf Corona getestet worden. Der Ausbruch hat bereits Todesopfer gefordert. Das Caritashaus bleibt vorerst geschlossen.















Wie das Virus in die Einrichtung im Klostermattenweg kam, ist laut Mirko Poe­tzsch unklar. "Über den Ursprung können wir nur Vermutungen anstellen. Wir haben hohe Sicherheitsstandards und haben uns selbstverständlich immer an die geltenden Bestimmungen gehalten", sagte der Lahrer Caritas-Vorstand am Mittwoch auf Nachfrage der LZ. Zum Zeitpunkt, als die ersten Infektionen stattgefunden haben müssen, galt für Besucher unter anderem Test- und Maskenpflicht sowie das obligatorische Abstandsgebot.

Das Gesundheitsamt in Offenburg nennt "aus datenschutzrechtlichen Gründen" keinen Namen, bestätigt aber ein "größeres Ausbruchsgeschehen" in einem Lahrer Pflegeheim. Demnach gab es dort zwischen dem 26. November und dem 3. Dezember insgesamt 34 Corona-Fälle – aufgeteilt auf 21 Bewohner und 13 Mitarbeiter. Laut Poetzsch wurde das Virus auf drei von vier Etagen nachgewiesen. Das Sancta Maria verfügt über gut 100 Plätze.

Von den betroffenen Bewohnern seien fünf ungeimpft gewesen – drei davon in den vergangenen Tagen gestorben, berichtet der Verbandschef. "Den anderen beiden geht es leider auch nicht gut." Bei den Bewohnern des Sancta Maria liege die Impfquote bei 90 bis 95, unter den Pflegekräften bei 75 bis 80 Prozent. "Generell ist festzustellen, dass die Geimpften in der Regel relativ gut durch die Erkrankung kommen", so Poe­tzsch. Schwere Verläufe gebe es bei ihnen nicht.

Der Covid-19-Erreger ist Poe­tzsch zufolge vor rund zwei Wochen bei routinemäßigen Schnelltests im Pflegeheim festgestellt worden. Durch anschließende PCR-Tests sei das ganze Ausmaß des Infektionsgeschehens zutage getreten. "Wir standen von Anfang an in Kontakt mit dem Gesundheitsamt", sagt Poe­tzsch. In Absprache mit der Behörde habe man die Schließung der Einrichtung veranlasst. "Die Bewohner sind auf ihren Zimmern. Bis auf Weiteres herrscht ein striktes Besuchsverbot."

Im April und Mai 2020 hatte es schon einmal mehrere Corona-Fälle in Sancta Maria gegeben. Vier Bewohner waren damals erkrankt, eine infizierte, hochbetagte Frau starb. Ansonsten sei das Altenheim "recht gut" durch die Pandemie gekommen. Bis jetzt. "Es ist eine sehr schwierige Zeit, die wir gerade erleben", so Poetzsch, der seit Juli 2019 einer von zwei hauptamtlichen Vorständen des Lahrer Caritasverbands ist.

Mit Blick auf die Mitarbeiter sagt er: "Wenn zehn Kräfte auf einen Schlag ausfallen, hat das natürlich gravierende Auswirkungen auf das restliche Personal. Unsere Leute sind an der Belastungsgrenze oder sogar schon darüber." Ein Hoffnungsschimmer ist für Poetzsch, dass die Ersten nach überstandener Infektion bereits aus der Quarantäne zurückkehren.

Info - Andere Heime nicht betroffen

Das Sancta Maria ist eines von insgesamt vier Pflegeheimen in Trägerschaft des Lahrer Caritasverbands. Laut Vorstandsmitglied Mirko Poe­tzsch sind das St. Elisabeth in der Albert-Förderer-Straße, das St. Hildegard in Seelbach sowie das St. Marien in Ettenheimmünster derzeit coronafrei. "Das macht Mut. Es zeigt uns, dass unsere Hygienemaßnahmen funktionieren", sagt der Lahrer Verbandschef.