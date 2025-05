Ausbreitung ist kaum zu stoppen: Der Waschbär ist in Gutach angekommen

1 Der Waschbär breitet sich in der Region aus. Foto: Zucchi/

„Ja, wir haben tatsächlich Waschbären hier in Gutach, und zwar auf beiden Talseiten“, bestätigt die Stellvertretende Kreisjägermeisterin Corinna Köninger auf Nachfrage unserer Redaktion. „Die beobachteten Tiere haben auch nichts miteinander zu tun, man kann deshalb bereits von einer Population sprechen“, so Köninger. Maximilian Lang, Wildtierbeauftragter des Ortenaukreises, bestätigt im Großen und Ganzen die Beobachtungen Köningers. Im ganzen Ortenaukreis gebe es in der Fläche zumindest einzelne Waschbären. Bis in die Hochlagen der Hornisgrinde seien die Tiere gesichtet worden. Vor allem Wildkameras zeigen laut Lang immer häufiger Bilder der etwa katzengroßen Tiere. Hauptsächlich seien das aber bislang Einzeltiere gewesen – Familien mit Jungieren seien dagegen bisher kaum gesehen worden. Köninger zeigt sich im Gespräch sehr besorgt. Warum aber ist eine Ausbreitung der niedlichen Tiere so gefährlich? Köninger erklärt: „Zuerst einmal ist er eine unglaubliche Krankheitsschleuder.“ Ähnlich wie der Fuchs sei der Waschbär oftmals von Würmern befallen, die auch für den Menschen sehr gefährlich werden können. Ebenfalls sehr häufig sind Viruserkrankungen wie Staupe oder Tollwut. Vor allem aber sind die hiesigen Ökosysteme nicht auf den Waschbären vorbereitet. Deswegen wird der Waschbär von der EU mittlerweile als invasive Art gelistet: „Feinde haben sie eher keine“, weiß Köninger. Gefährlich werde der Waschbär vor allem für heimische, insbesondere bedrohte Arten. „Der Waschbär holt sich alles, was er in die Pfoten bekommen kann“, sagt der Wildtierbeauftragte Lang. Generell fühle sich der Waschbär überall wohl, aber er habe schon bevorzugte Lebensräume, so der Wildexperte.