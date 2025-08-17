Ausbreitung im Ortenaukreis: Diese Tipps gibt das Gesundheitsamt beim Kampf gegen Tigermücken

Nachdem die invasive Stechmücke erstmals 2007 in Deutschland nachgewiesen wurde, hat sie sich inzwischen weit verbreitet. Das Ortenauer Gesundheitamt gibt Tipps zur Bekämpfung.
Allein im Ortenaukreis sind Meldungen aus den Gemeinden Achern, Appenweier, Berghaupten, Ettenheim, Friesenheim, Gengenbach, Hohberg, Kappel Grafenhausen, Kappelrodeck, Kehl, Kippenheim, Lahr, Mahlberg, Meißenheim, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Rheinau, Ringsheim, Rust, Schutterwald, Schwanau und Willstätt eingegangen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.